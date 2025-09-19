Tragedie în Germania. Un bărbat și doi copii au murit după ce au rămas blocați într-o mașină Tesla

Autor: Maria Popa
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 11:29
2179 citiri
Tragedie în Germania. Un bărbat și doi copii au murit după ce au rămas blocați într-o mașină Tesla
Șofer Foto: Pexels

Un bărbat de 43 de ani și doi copii de 9 ani au murit arși de vii, după ce au rămas blocați într-o mașină Tesla, în urma unui accident rutier în Germania.

Tragedia a avut loc în localitatea Villigst, după ce autoturismul a încercat să depășească un alt vehicul, apoi a ieșit pe șosea și a lovit un copac, ca mai apoi să izbucnească în flăcări, conform Poliției.

„Din păcate, vehiculul a luat foc, iar cele trei persoane aflate în interior au murit arse. Printre victime se numără doi copii și un bărbat adult”, a anunțat Bernd Pentrop, purtătorul de cuvânt al poliției districtului Unna.

Un localnic a încercat să deschidă ușa folosind mânerele retractabile ale mașinii, dar nu a reușit, potrivit Daily Mail.

Se pare că mânerele retractabile ale ușilor de pe mai multe modele Tesla au fost criticate anterior pentru faptul că devin inaccesibile în momentul în care sistemul electric al mașinii este dezactivat.

Astfel, deschiderea manuală a ușilor e posibilă doar din interior, lucru care complică intervenția echipelor de salvare.

O echipă din cadrul Poliției din Renania de Nord-Westfalia va efectua o anchetă completă pentru a stabili cauzele accidentului.

Mânerele ușilor Tesla au atras atenția publicului în ultimele zile, după ce Bloomberg a publicat o investigație despre mai multe accidente în care pasagerii au rămas blocați în mașinile electrice, iar serviciile de urgență nu au putut să-i elibereze.

