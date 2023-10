Cel puţin 35 de persoane au murit, iar alte 53 au fost rănite sâmbătă, 28 octombrie, într-un accident în lanţ pe un drum care asigură o legătură între Cairo şi Alexandria, în zona nordică de coastă a Egiptului, potrivit presei de stat, relatează AFP.

Accidentul s-a soldat cu ”35 de morţi, dintre care cel puţin 18 au fost carbonizaţi”, scrie cotidianul Al-Ahram, care publică o listă cu numele a ”cel puţin 53 de răniţi”.

Accidentele rutiere sunt foarte frecvente în Egipt, unde drumurile sunt adesea prost întreţinute, iar Codul Rutier este puţin respectat.

Imagini postate pe reţele de socializare surprind un TIR răsturnat de-a curmezişul drumului rapid, al cărui asfalt a fost parţial ars.

Un autobuz şi un microbuz sunt în mare parte carbonizate, la fel ca numeroase maşini, unele încă în flăcări.

In Egypt, 32 people died and another 60 were injured as a result of a massive road accident.

The cause of the emergency is still unknown. pic.twitter.com/qvSMcRvWmC