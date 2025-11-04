Unchiul celebrei cântărețe Laura Pausini a fost ucis de un cetățean român, în Italia. Bărbatul s-a predat la poliție, dar inițial fugise de la locul faptei

Unchiul cântăreței italiene Laura Pausini, Ettore Pausini, a murit într-un tragic accident rutier la periferia orașului Bologna. Bărbatul de 78 de ani, pasionat ciclist, a fost lovit mortal de un tânăr șofer, cetățean român și moldovean, iar medicii nu au reușit să-l resusciteze. Autoritățile au deschis o anchetă, iar primarul orașului și-a exprimat condoleanțele față de familie.

Autorul accidentului s-a prezentat singur la sediul Poliției Locale din Bologna și a recunoscut că el se afla la volan în momentul impactului, după ce inițial părăsise locul faptei, arată Antena 3 CNN..

A scăpat de cancer, dar a murit în accident

Accidentul s-a produs pe Via Stradelli Guelfi. Bărbatul în vârstă de 78 de ani se plimba cu bicicleta de munte pe marginea drumului, într-o excursie de o zi, când a fost practic lovit de un vehicul care circula în aceeași direcție.

Poliția locală din Bologna a urmărit camerele de supraveghere și străzile suburbane pentru a-l localiza pe autorul accidentului, care a depășit în viteză după coliziune. Primarul orașului Bologna, Matteo Lepore, și-a exprimat condoleanțe pentru familie și a promis că poliția se va implica deplin pentru a soluționa ancheta.

Ads

Văduv cu o fiică în Trentino și ciclist pasionat, Pausini lucrase ca frizer în Piazza Azzarita timp de treizeci de ani. Recent fusese diagnosticat cu cancer. După recuperare, a devenit purtător de cuvânt al asociației Onconauti, care oferă servicii de reabilitare pacienților cu cancer.

În 2016, Laura Pausini a postat un fluturaș pentru asociație cu o fotografie a unchiului ei, sub titlul: Ettore 1, tumoră zero, meciul vieții sale. „Unchiul meu Ettore Pausini este un adevărat campion!”, a scris cântăreața. „Sunt mândră de tine și de medicii care te-au tratat, unchiule. Te iubesc!”

Ads