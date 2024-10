Un incident nefericit a avut loc în Toledo, Ohio, unde un băiat de nouă ani și-a accidentat grav tatăl în timp ce acesta încerca să-l învețe cum să conducă. Conform poliției americane, Clejuan Williams, în vârstă de 36 de ani, se afla în stare de ebrietate când i-a cerut fiului său să urce pe scaunul șoferului și să învețe să dea cu spatele.

Băiatul a încurcat pedalele mașinii, iar vehiculul a început să se deplaseze brusc în marșarier, surprinzându-l pe tatăl său, care se afla lângă portiera deschisă. Mașina a prins viteză, iar Williams a fost răsturnat și târât sub vehicul, până când acesta s-a oprit după ce portiera a lovit un stâlp, potrivit SkyNews.

Williams a fost transportat de urgență la spital, iar starea lui de sănătate nu este cunoscută în acest moment.

Potrivit autorităților, bărbatul se afla sub influența alcoolului în momentul accidentului.

Williams este acuzat acum de încredințarea ilicită a unui autovehicul și de punerea în pericol a copiilor, potrivit documentelor depuse de poliție în instanță.

CAUGHT ON CAM: Toledo man dragged under car while teaching his 9-year-old son how to drive >> https://t.co/x4H9cwyevy pic.twitter.com/yTfFBGrvOG