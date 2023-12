Accident rar la metroul din Beijing: Peste 100 de persoane au fost rănite VIDEO

Un accident produs la metroul din Beijing s-a soldat cu cel puţin 102 persoane rănite, care au suferit fracturi, după o coliziune între vagoane pe un tronson la suprafaţă, a informat vineri, 15 decembrie, presa de stat chineză, relatează AFP şi Xinhua.

Capitala Chinei, unde acest gen de incident este rar, a fost afectată în ultimele zile de ninsori abundente care au cauzat întreruperi ale circulaţiei mijloacelor de transport.

Incidentul de la metrou s-a produs joi seara, la ora 18:57 (10:57 GMT), o oră de vârf, când două trenuri s-au ciocnit, a transmis televiziunea publică CCTV.

More videos and pictures about the accident of the Beijing subway.pic.twitter.com/eoYJAJz6mm