24 de oameni au fost răniți după ce două metrouri s-au ciocnit violent în Manhattan, relatează CBS.

Accidentul a avut loc joi după-amiază, în apropierea străzii 96 și Broadway, în Upper West Side.

În momentul impactului, în unul dintre metrouri se aflau 300 de oameni. Celălalt era în afara serviciului, după ce fusese vandalizat.

”Doi ofițeri de serviciu au acordat primul ajutor, au solicitat din nou intervenția serviciilor de urgență la fața locului, iar apoi acești ofițeri, împreună cu alți ofițeri care au intervenit, au ajutat oamenii să coboare din metrou și să ajungă în siguranță pe peron”, a declarat șeful de tranzit al NYPD, Michael Kemper.

Pe rețeaua X au fost postate imagini cu unul dintre metrouri după accident.

At 3:01 today, FDNY units responded to a train derailment at the 96th St. 1/2/3 station. Units arrived in minutes, began a structural assessment and evacuation of passengers from the derailed train. pic.twitter.com/nEASIl2pQE