Tragedia femeii ucise pe trecerea de pietoni: Fetița de 2 ani este grav rănită. Fiul cel mare își suna mama exact când medicii încercau s-o resusciteze

Autor: Mihai Diac
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 22:51
Ambulanță SMURD - Foto: Facebook/SMURD

O femeie de 35 de ani a fost accidentată mortal în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni, iar bebelușul ei de un an, aflat în cărucior, este grav rănit.

Acest accident cutremurător a fost produs de un șofer în vârstă de 20 de ani, pe Șoseaua Berceni din București.

În timp ce echipele de salvare încercau, zadarnic, să resusciteze femeia lovită de mașină, fiul ei cel mare - în vârstă de 10 ani - își suna mama pe telefonul mobil, informează Antena 3.

La telefonul mamei a răspuns un medic, iar pe această cale familia femeii a fost informată despre accident.

"Aveai viteză?", l-a întrebat un reporter pe șoferul care a comis accidentul.

"Nu aveam", i-a răspuns șoferul. "Am încercat să evit ceva şi nu am mai avut timp. Am pus frână, dar nu s-a mai oprit maşina", a susținut șoferul de 20 de ani.

Totuși, despre șoferul de 20 de ani se spune că ar fi un vitezoman. Pe conturile de socializare a apărut recent un film în care acest șofer conduce cu 240 de kilometri pe oră.

"A mai avut un accident (...) acum un an şi ceva. Tot el, tot el, da. (...) E acelaşi băiat, da. Tot el e. (...) Are garaj de maşini, pune cai pe maşini el", dezvăluie un cunoscut al şoferului.

Pe de altă parte, pe o rețea de socializare apare o fotografie în care ar fi acest șofer, însoțită de un text straniu, scris chiar de el:

"Când toţi îţi zic că conduci cu viteză dar nu te-au văzut niciodată conducând singur, nervos la 3 dimineaţa"

Luni seară, autorul accidentului a fost testat și pentru verificarea alcoolemiei, rezultatul fiind zero.

Pe de altă parte, zona în care a avut loc accidentul mortal este periculoasă, conform declarațiilor unor persoane din zonă.

"Nu ştiu dacă există lună fără să fie accident. Poate şi la două săptămâni", a spus un localnic.

"La data de 13 octombrie, în jurul orei 16:00, Brigada Rutieră a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe Șoseaua Berceni nr. 50. Din primele informaţii, un bărbat în vârstă de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe şoseaua Berceni, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 50, a surprins şi accidentat doi pietoni, respectiv o femeie în vârstă de 35 de ani şi un minor în vârstă de aproximativ 2 ani (copilul se afla în cărucior)", a transmis Brigada Rutieră a Capitalei.

