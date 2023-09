20 de ani de închisoare pentru românul de 65 de ani care a omorât cu BMW-ul o familie de spanioli. ”Am crezut că e un tânăr drogat. Făcea figuri în trafic”

Ion Sporici (65 de ani), șoferul român care în iarna anului trecut a ucis patru oameni într-un teribil accident rutier petrecut la Sibiu, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare în regim de detenție, fiind găsit vinovat pentru omor calificat. Sentința Tribunalului Sibiu, din 9 septembrie 2023, nu este definitivă.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Sporici a fost condamnat să plătească și daune morale în valoare de peste 800.000 de euro rudelor celor patru persoane pe care le-a ucis, o familie de spanioli: un bărbat în vârstă de 67 de ani, soția acestuia, în vârstă de 55 de ani și fiicele celor doi, o tânără de 21 de ani și o adolescentă de 15 ani.

Judecătorii au considerat că șoferul român este vinovat de omor calificat și nu de ucidere din culpă având în vedere că a condus haotic, cu viteză de trei ori mai mare de cât limita legală pentru acel sector de drum, în condiții de oboseală după 17 ore de șofat fără oprire, făcând depășiri pe dublă linie continuă.

Cumplitul accident s-a petrecut în data de 4 decembrie 2022, în jurul orelor 20.00, la Hula Bradului, județul Sibiu. Șoferul român se afla la volanul unui BMW 525D și conducea de 17 ore fără oprire. Se întorcea din Germania și intenționa să ajungă acasă, în Gorj. Pe tot parcursul călătoriei a ținut legătura telefonic cu partenera sa din țară căreia îi tot trimitea mesaje vocale în care explica fiecare peripeție întâmpinată pe drum.

Ads

Se văita că nu a găsit loc de cazare în Austria, iar în mașină nu a putut dormi din cauza frigului, motiv pentru care a decis să continue drumul fără să se odihnească.

Până în România, dar și în țară șoferul a avut o lungă serie de incidente în trafic povestite chiar de el în mesajele trimise iubitei sale. Din aceste discuții, reținute ca probe în instanță, reiese că bărbatul a adormit la volan și înainte să producă accidentul mortal în România, reușind să scape doar cu câteva zgârieturi.

Îi explica femeii cu care discuta la telefon că, pentru a nu adormi, cântă, urlă și se dă cu capul de tetieră doar că să încerce să rămână treaz.

„Am scăpat foarte ieftin iubire”

Ads

”Dacă mă lua somnul, simțeam și mă controlam, dădeam cu capul de tetieră”

”…frateee, în ultimă instantă nu l-am bușit pe ăla din fața mea pentru că se îngusta strada la mine, și... deci sunt lucrări în față sau ceva, știi, și ăștia erau, cum să zic, aproape unul de altul, nu aveam unde să mă bag, cu chiu cu vai am găsit locul ăsta, dar am frânat la mustață să nu intru în c**u lu ăla din faţa mea…”

„Am scăpat foarte ieftin iubire, doar două mici dâre așa, ca și cum două zgârieturi mici, doameeee... doamneeeee.... dar nu spun ce sperietură am tras, îți dai seama că...., să te vezi că.... pac, te deviază parapetul, știi, și auzi zgomotul cum ...așa... ăăă.... sperietură, mie până acum nu mi s-a mai întâmplat să am senzația asta, că gata am adormit și m-am dus...... în parapet.... știi”

”deci, Dumnezeu a vrut așa, să fie loc liber......, când eu m-am trezit că strada s-a îngustat, a fost brusc, știi, și pac am virat dreapta, dar norocul meu că acolo era un pic de spațiu liber, deci a doua oară....... dacă eu scap cu viată până ajung la tine.... chiar mă însor.”

Ads

după cum ți-am zis, oboseala își spune cuvântul, am ațipit de multe ori, și Dumnezeu m-a ținut în brațe de fiecare dată, dar până la urmă tot am lovit parapetul, și vreau să văd dacă..., ce am făcut la mașină.;

„dacă mă lua somnul simțeam și mă controlam. Dădeam cu capul de tetieră sau deschideam geamul sau dădeam muzica la maxim și fredonam. De asemenea aveam o mantră pe care fredonam și care consideram că mă ajută, mă protejează și mă duce în siguranță până la destinație”

FOTO turnulsfatului.ro

Impactul frontal cu Loganul condus de șoferul spaniol s-a produs după un lung șir de șicane în trafic relatate ulterior de ceilalți participanți la trafic care au crezut că au de-a face cu un șofer tânăr teribilist, băut sau drogat. Oamenii, citați ca martori, au povestit că șoferul BMW-ului circula cu viteză excesivă, depășea pe linie dublă continuă coloane de mașini, evitând în ultima clipă impactul cu camioane sau alte turisme, forțând ceilalți șoferi să facă manevre bruște pentru a scăpa cu viață. ”Am crezut că este un tânăr fie beat, fie drogat, întrucât făcea figuri în trafic de când se afla pe autostradă”, a declarat unul dintre martorii citați în cauză.

Ads

”Inculpatul s-a deplasat cu o viteză excesivă(128 km/h înainte de producerea accidentului) pe un drum cu limitare de viteză, a făcut mai multe manevre de depășire a autovehiculelor din coloana în care se deplasa pe o porțiune de drum unde depășirea era interzisă, punând în pericol evident ceilalți participanți la trafic, în condițiile în care se afla într-o stare avansată de oboseală, și-a asumat și a acceptat posibilitatea producerii unui eveniment rutier cu consecințe fatale atât pentru el cât și pentru alți participanți la trafic. Însuși inculpatul a recunoscut că se afla într-o stare de oboseală accentuată întrucât a condus din data de 04.012.2022, orele 04,00 până la orele la care a avut loc accidentul de circulație, orele 20,21, fără pauze (circa 17 ore)”, se arată în rechizitoriu.

”S-a comportat ca un tânăr teribilist”

Ads

Ion Sporici nu și-a recunoscut vina. A susținut că a fost ”orbit” de farurile unui autoturism, acesta fiind motivul pentru care a ajuns pe contrasens.

Probele existente la dosar și datele oferite de martori au dovedit însă contrariul, iar instanța nu a luat în seamă explicațiile șoferului ucigaș.

”Instanţa va avea în vedere şi atitudinea în trafic a inculpatului care, deşi era o persoană matură cu experiență vastă de viață, având vârsta de 63 de ani la data producerii accidentului, a dat dovadă de o indiferență şi pasivitate ieșită din comun în raport de regulile de circulație, de viața celorlalți participanți la trafic şi chiar propria viaţă, conducând în mod teribilist o maşină puternică, cu viteză excesivă, încălcând în mod repetat regulile de circulaţie, deşi se afla într-o stare accentuată de oboseală, nu cunoștea drumul şi nu avea experiență în a conduce pe distanțe lungi.

Din contra, inculpatul ar fi trebuit să conducă prudent, fiind o persoană matură, credincioasă (potrivit propriilor susţineri), să fie un exemplu in trafic şi nu să se comporte ca un tânăr teribilist, şi să facă slalom printre autovehicule, fiind perceput de către ceilalți participanți la trafic ca fiind „un tânăr fie beat, fie drogat, întrucât făcea figuri în trafic de când se afla pe autostradă”, au motivate judecătorii sibieni pedeapsa de 20 de ani de închisoare și decizia de a-l condamna pentru omor calificat, nu pentru ucidere din culpă, faptă mult mai bland pedepsită.

Ads