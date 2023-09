Accident șocant în Brașov: Doi prieteni buni, ambii de 19 ani, au murit după ce s-au ciocnit cu motocicletele. "Niște băieți chiar de nota 10"

Doi prieteni din Brașov în vârstă de 19 ani au murit vineri noapte, 22 septembrie, când se plimbau cu motocicletele pe dealurile din comuna Holbav. Vehiculele pe două roți nu aveau faruri, iar cei doi tineri s-au izbit unul de celălalt. Impactul a fost mortal.

Aceștia se întorceau cu motocicletele de la o petrecere, iar accidentul a avut loc la câteva sute de metri de casele lor.

Amândoi purtau același prenume, George, aveau pasiuni comune, scrie brasov.net.

Cei doi tineri circulau cu motocicletele seara trecută pe un drum forestier amenajat pe dealurile din sat.

„Am auzit bușitura și m-am dus să văd și noi n-am crezut că sunt morți. Ne-am dus și am pus mână să vedem dacă mai au puls și noi ne-am speriat și am sunat pe toată lumea și am strigat și a venit tati. Noi nu aveam ce să le facem, noi doar i-am găsit”, a povestit o prietenă a băieților.

Ambulanța a ajuns rapid la locul accidentului, dar medicii n-au mai putut face nimic și au declarat decesul.

„Au fost niște băieți chiar de nota 10. Ieri chiar a fost aici la noi de ne-a ajutat la ceva. Era așa de glumeț, ca niciodată. Nu știu ce s-a întâmplat, nu ne-a venit a crede. I-am văzut acolo jos și tot nu-mi vine a crede nici acum”, povestește o rudă.

Între cei doi băieți s-a legat o prietenie de când erau copii. Au crescut în familii cu mulți copii, tații lor au murit, mamele au plecat, iar ei au fost crescuți de frați. După ce au împlinit 18 ani, tinerii au plecat la muncă peste hotare, iar de câteva săptămâni au revenit acasă, în concediu.

„A fost în Germania, a venit acasă, trebuia să meargă înapoi în octombrie. Lucrau în agricultură, prim pădure, pe unde prindeau și ei”, a spus fratele unuia dintre tineri.

Din banii câștigați în străinătate și-au cumpărat cele două motociclete.

„Cei doi nu erau posesori de permise de conducere, mai mult cele două motociclete nu erau înmatriculate în circulație. Circulau fără ca cei doi motocicliști să aibă echipament de protecție și cască de protecție pe cap”, a declarat Daniel Zontea, purtător de cuvânt al IPJ Brașov.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și trebuie să stabilească cum s-a produs accidentul.