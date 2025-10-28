Adolescent de 16 ani, mort după ce s-a răsturnat cu ATV-ul. Alți 6 tineri au fost răniți

Autor: Adrian Zia
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 23:55
185 citiri
Adolescent de 16 ani, mort după ce s-a răsturnat cu ATV-ul. Alți 6 tineri au fost răniți
Ambulanță Foto: Facebook/Ambulanta

Şapte tineri au fost răniţi luni seară, 27 octombrie, după ce ATV-ul care îi transporta a ieşit în afara părţii carosabile, accidentul având loc pe un drum forestier de pe raza localităţii Joseni. Din nefericire, unul dintre ei, un minor de 16 ani, a decedat, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Harghita.

Potrivit sursei citate, un ATV cu remorcă, în care se aflau şapte minori, cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani, s-a răsturnat în afara părţii carosabile, pe DC 14, localitatea Joseni. În urma accidentului, conducătorul ATV-ului, un minor de 16 ani, aflat în stop cardio-respirator, nu a răspuns manevrelor de resuscitare aplicate, fiind declarat decedat.

Unul dintre minorii implicaţi în accident a plecat de la faţa locului, iar ceilalţi cinci, care prezentau răni minore, după evaluarea medicală au fost transportaţi la spital pentru investigaţii suplimentare, precizează ISU Harghita.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenţie, precum și autospeciala transport personal şi victime multiple de la Detaşamentul de Pompieri Miercurea Ciuc, cu 2 asistenţi medicali de la UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc.

#accident mortal, #accident atv raniti, #atv rasturnat, #Harghita , #accident
