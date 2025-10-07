Bărbat mort la Iași, într-un accident feroviar. A traversat calea ferată printr-un loc nepermis și a fost strivit de tren

Autor: Adrian Zia
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 18:39
197 citiri
Bărbat mort la Iași, într-un accident feroviar. A traversat calea ferată printr-un loc nepermis și a fost strivit de tren
Accident feroviar mortal la Iași FOTO Facebook/Feroviarul Român

Circulația trenurilor este suspendată temporar pe linia de cale ferată 502, secția Ciprian Porumbescu - Stroiești, ca urmare a unui accident în urma căruia o persoană și-a pierdut viața, informează Compania Națională de Căi Ferate 'CFR' SA, printr-un comunicat.

'În jurul orei 15:57, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași, secția de circulație Ciprian Porumbescu - Stroiești, la kilometrul feroviar 18+200, s-a produs un accident în urma căruia o persoană de sex masculin și-a pierdut viața, după ce a fost lovită de trenul IR 1832, aparținând Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători 'CFR Călători' S.A', se menționează în comunicat.

Potrivit sursei citate, primele informații arată că victima ar fi traversat calea ferată fără să se asigure, într-o zonă cu vizibilitate redusă. Incidentul a fost imediat raportat la numărul de urgență 112, iar echipajele de intervenție s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor specifice.

'Până la finalizarea investigațiilor efectuate de organele de cercetare abilitate, trenul IR 1832 rămâne imobilizat în zona accidentului, ceea ce determină suspendarea temporară a circulației trenurilor pe această secție. Compania Națională de Căi Ferate 'CFR' S.A. regretă disconfortul creat publicului călător și reamintește tuturor cetățenilor că traversarea căii ferate este permisă doar prin locurile semnalizate și autorizate, respectarea acestor reguli fiind esențială pentru siguranța traficului feroviar, precum și pentru siguranța personală', transmit reprezentanții CFR SA.

Angajații Spitalului „Sfânta Maria” din Iași, după decesul celor 7 copii: „Munca unui întreg personal medical este anulată și blamată în urma unui eveniment nefericit”
Angajații Spitalului „Sfânta Maria” din Iași, după decesul celor 7 copii: „Munca unui întreg personal medical este anulată și blamată în urma unui eveniment nefericit”
Angajații Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași afirmă, într-o scrisoare deschisă adresată autorităților, că munca lor este ”anulată și blamată” în urma unui eveniment...
Coaliția, împotmolită în reforma administrației publice. Fără acord final în ultima ședință. De la ce a plecat totul SURSE
Coaliția, împotmolită în reforma administrației publice. Fără acord final în ultima ședință. De la ce a plecat totul SURSE
Tăierile din administrația publică se află de două luni pe masa liderilor coaliției, dar nici în ședința de marți, 7 octombrie, nu s-a ajuns la un acord final, deși săptămâna trecută...
#accident mortal, #accident feroviar, #Iasi, #barbat mort accident tren , #accident
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Ce te uiti asa la mine?" Gabi Torje s-a aprins in direct: "Tu iti dai seama in ce categorie m-ai bagat?"
Digi24.ro
Reactia Gretei Thunberg dupa ce Donald Trump i-a transmis: "Mergi la doctor"
DigiSport.ro
Marea campioana ajunsese alcoolica, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorteaza si e nevoita sa-si vanda casa

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Întrebarea pusă ChatGPT pentru care un adolescent a ajuns direct în arestul Poliției
  2. Trump a renunțat la orice demers diplomatic cu Venezuela. Ia în calcul operațiuni terestre în această țară
  3. Covasna se așteaptă la noi inundații în următoarele 48 de ore, după cele din luna mai, care au fost devastatoare
  4. Bărbat mort la Iași, într-un accident feroviar. A traversat calea ferată printr-un loc nepermis și a fost strivit de tren
  5. Aurul a atins pentru prima dată 4.000 de dolari pe uncie. Deprecierea dolarului este de vină
  6. Facultățile suspendă cursurile pe timpul codului roșu de ploi. Anunțuri de la SNSPA, Universitatea București și UMF
  7. Unde pot suna bucureștenii pentru a semnala situațiile cauzate de vremea extremă. Linia PMB este activă 24 de ore din 24. Cod roșu de ploi torențiale
  8. Rețea de hoți de mașini de lux, destructurată de poliția italiană. DIICOT, implicat în anchetă. Printre arestați, și români
  9. „Faza 0”, activă. Rusia accelerează pregătirile pentru războiul cu NATO, susține ISW
  10. Școli închise și-n Bulgaria din cauza ploilor torențiale. Întreaga zonă de est a țării e sub cod roșu VIDEO