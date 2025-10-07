Bărbat mort la Iași, într-un accident feroviar. A traversat calea ferată printr-un loc nepermis și a fost strivit de tren

Circulația trenurilor este suspendată temporar pe linia de cale ferată 502, secția Ciprian Porumbescu - Stroiești, ca urmare a unui accident în urma căruia o persoană și-a pierdut viața, informează Compania Națională de Căi Ferate 'CFR' SA, printr-un comunicat.

'În jurul orei 15:57, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași, secția de circulație Ciprian Porumbescu - Stroiești, la kilometrul feroviar 18+200, s-a produs un accident în urma căruia o persoană de sex masculin și-a pierdut viața, după ce a fost lovită de trenul IR 1832, aparținând Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători 'CFR Călători' S.A', se menționează în comunicat.

Potrivit sursei citate, primele informații arată că victima ar fi traversat calea ferată fără să se asigure, într-o zonă cu vizibilitate redusă. Incidentul a fost imediat raportat la numărul de urgență 112, iar echipajele de intervenție s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor specifice.

'Până la finalizarea investigațiilor efectuate de organele de cercetare abilitate, trenul IR 1832 rămâne imobilizat în zona accidentului, ceea ce determină suspendarea temporară a circulației trenurilor pe această secție. Compania Națională de Căi Ferate 'CFR' S.A. regretă disconfortul creat publicului călător și reamintește tuturor cetățenilor că traversarea căii ferate este permisă doar prin locurile semnalizate și autorizate, respectarea acestor reguli fiind esențială pentru siguranța traficului feroviar, precum și pentru siguranța personală', transmit reprezentanții CFR SA.

