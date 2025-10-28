Bolid strivit de un TIR pe „Drumul Morții”, în județul Iași. Doi oameni și-au pierdut viața FOTO

Autor: Adrian Zia
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 17:28
Bolid strivit de un TIR pe „Drumul Morții”, în județul Iași. Doi oameni și-au pierdut viața FOTO
Doi oameni au murit într-un accident produs marţi după-amiază, 28 octombrie, pe drumul european 85, între localităţile ieşene Sârca şi Bălţaţi. În accident au fost implicate un autoturism marca BMW şi un TIR.

Potrivit unor martori la incident, şoferul BMW ar fi intrat într-o depăşire periculoasă, pe linie continuă, şi s-a ciocnit de un TIR care venea din sens opus.

Şoferul autoturismului, de 36 de ani, precum şi o tânără de 19 ani aflată în acelaşi autoturism au murit. Conducătorul TIR-ului, în vârstă de 55 ani, nu a fost rănit.

La faţa locului au intervenit pompierii de la Detaşamentul Târgu Frumos, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare şi acordare a primului ajutor, precum şi o autospecială de descarcerare.

De asemenea, au fost trimise trei echipaje medicale de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iaşi, precum şi elicopterul SMURD.

Traficul în zonă este restricţionat, circulaţia desfăşurându-se cu dificultate până la finalizarea intervenţiei echipajelor de urgenţă. Traficul ar putea fi reluat în jurul orei 17.30.

Poliţiştii urmează să stabilească circumstanţele exacte ale producerii accidentului.

Sursa Foto: Facebook/Dincolo de sport

