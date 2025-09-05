Căruță spulberată de o autoutilitară, în județul Iași. Doi oameni au murit, iar alți trei sunt grav răniți VIDEO FOTO

Două persoane au murit și o tânără însărcinată a fost rănită grav într-un accident cumplit care a avut loc vineri seară, 5 septembrie, pe un drum județean din Iași, în apropiere de Scânteia.

Tragedia a avut loc după ce o autoutilitară a lovit violent o căruță, aruncând-o în șanț.

Accidentul s-a produs pe DJ 248, între localitățile Grajduri și Scânteia, scrie Alo, Iași.

O autoutilitară condusă de un bărbat de 69 de ani a intrat în coliziune cu un atelaj hipo în care se aflau patru persoane. Impactul a fost deosebit de puternic.

Două dintre victime, un bărbat de 50 de ani și un tânăr de 21 de ani, și-au pierdut viața la scurt timp după accident, în ciuda eforturilor echipajelor de resuscitare.

O femeie în vârstă de 18 ani, însărcinată în două luni, a suferit multiple traumatisme și a fost transportată de urgență la spital. Din nefericire, calul care trăgea căruța a murit pe loc.

Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

"În această seară, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, echipajele de intervenție au fost direcționate în comuna Scânteia, unde s-a produs un accident rutier în care au fost implicate o căruță și o autoutilitară. În urma impactului au rezultat cinci victime, dintre care două se află în stare de inconștiență, pentru acestea fiind aplicate manevre de resuscitare conform protocolului medical. Intervenția este în desfășurare. Forțele de intervenție acționează pentru acordarea primului ajutor victimelor, stabilizarea acestora și transportul către unități spitalicești", a informat Georgică Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iași.

Ads

La fața locului intervin forțe și mijloace din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași și UPU SMURD, cu o autospecială de transport personal și victime multiple, o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de terapie intensivă mobilă, o autospecială de primă intervenție.

De asemenea, sprijinul medical este asigurat de trei echipaje SAJ Iași.

Ads