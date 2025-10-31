Căruță spulberată de o mașină pe un drum judeţean din Maramureş. Un copil a murit şi mai multe persoane au fost rănite

Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 22:50
Căruță spulberată de o mașină pe un drum judeţean din Maramureş. Un copil a murit şi mai multe persoane au fost rănite
Mașină de Poliție FOTO Pixabay

O maşină şi o căruţă s-au ciocnit vineri seară, 31 octombrie, pe un drum judeţean din Maramureş. Un minor a murit şi mai multe persoane au fost rănite.

”În acest moment, poliţiştii efectuează cercetări pentru soluţionarea unui accident de circulaţie produs pe D.J. 171, în localitatea Suciu de Jos. Din primele date a reieşit faptul că în urma impactului dintre un autoturism şi o căruţă, un minor a decedat şi alte persoane au fost transportate la spital ca urmare a leziunilor suferite”, a transmis, vineri seară, IPJ Maramureş.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest şi nu se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, în timp ce în cazul conducătorului atelajului testarea a indicat valoarea de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

”Se continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a producerii incidentului”, au precizat poliiştii.

Deocamdată nu a fost comunicată vârsta victimei care a murit şi nici câte persoane au fost rănite.

