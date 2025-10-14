Ce a decis instanța în privința șoferului ucigaș din Berceni, căruia i-au căzut victime o mamă și copilul ei de un an

Autor: Adrian Zia
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 18:42
385 citiri
Ce a decis instanța în privința șoferului ucigaș din Berceni, căruia i-au căzut victime o mamă și copilul ei de un an
Ce a decis instanța în privința șoferului ucigaș din Berceni FOTO Facebook/Elena Liliana

Tânărul care a produs accidentul de luni, 13 octombrie, de pe Şoseaua Berceni soldat cu moartea unei femei şi cu rănirea copilului de un an al acesteia a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind cercetat pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Magistraţii de la Judecătoria Sectorului 4 au admis, marţi, propunerea procurorilor şi au emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele tânărului care a produs accidentul de pe Şoseaua Berceni soldat cu moartea unei femei şi cu rănirea unui copil de doi ani.

Accidentul a avut loc, luni după-amiază, 13 octombrie, pe Şoseaua Berceni, nr. 50.

”Din primele informaţii, un bărbat în vârstă de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe Şos. Berceni, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 50, a surprins şi accidentat doi pietoni, respectiv o femeie în vârstă de 35 de ani şi un minor în vârstă de aproximativ 2 ani (copilul se afla în cărucior). În urma producerii accidentului a rezultat decesul femeii, iar minorul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale”, a transmis Brigada Rutieră.

De asemenea, s-a stabilit că, pe lângă autovehiculul care a acroşat iniţial cei doi pietoni, în evenimentul rutier au fost implicate alte două autovehicule aflate în trafic, în coloana aflată în aşteptare, pe sensul opus de circulaţie.

”Din verificările efectuate, a rezultat că, în urma impactului iniţial, victima, o femeie în vârstă de 35 de ani, a fost proiectată pe sensul opus, unde ar fi avut impact cu alte două autovehicule”, a transmis Brigada Rutieră a Capitalei.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Tragedie pe șoseaua Berceni, în Capitală. O mamă și copilul ei de 2 ani aflat în cărucior, spulberați de un șofer de 20 de ani. Femeia a murit
Tragedie pe șoseaua Berceni, în Capitală. O mamă și copilul ei de 2 ani aflat în cărucior, spulberați de un șofer de 20 de ani. Femeia a murit
O femeie de 35 de ani și un copil de aproximativ doi ani, aflat în cărucior, au fost loviți de un autoturism, pe șoseaua Berceni din București. Femeia a murit, iar copilul a fost transportat...
Alegerile din Capitală și reforma administraţiei, amânate din nou. PSD a fugit de la negocieri. "Alianța este blocată" SURSE
Alegerile din Capitală și reforma administraţiei, amânate din nou. PSD a fugit de la negocieri. "Alianța este blocată" SURSE
Coaliţia de la guvernare formată din PSD, PNL, USR, UDMR şi minorităţi s-a reunit din nou într-o ședință marți, 14 octombrie, prioritare fiind discuțiile despre organizarea alegerilor...
#accident mortal, #accident Berceni, #femeie ucisa trecere pietoni, #copil ranit grav, #instanta , #justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Selectionerul n-a mai rezistat si i-a spus in fata, la pauza: "E ultimul tau meci la echipa nationala". Replica data pe loc
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dupa 12 ani! Michael Schumacher a dat "primul semn de viata" dupa accidentul "horror" si a aparut dovada

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce a decis instanța în privința șoferului ucigaș din Berceni, căruia i-au căzut victime o mamă și copilul ei de un an
  2. CNA îi cere preşedintelui României să includă educaţia media în Strategia Naţională de Apărare. "Dezinformarea afectează domenii esențiale”
  3. "Zidul anti-drone" ar putea fi extins pentru protejarea întregii Europe. Plângerile primite de Comisia Europeană din partea statelor din sudul şi vestul continentului
  4. Americanul care a impresionat Rusia, lăudat de Kremlin: „Îl cunoaștem deja bine”
  5. Val de ironii pe rețelele sociale după ce doi polițiști au descoperit în autospecială o instalație improvizată. Șefii i-ar fi monitorizat împotriva corupției. Mesajul Europol VIDEO
  6. Nicolas Maduro, ameninţat de laureata Nobelului pentru Pace: "Va pleca de la putere cu sau fără negocieri"
  7. "Metroul nostru se compară cu orice metrou de oriunde", susține președintele Autorității pentru Reformă Feroviară. Cu ce nu ne putem mândri
  8. Poliția Română lămurește condițiile în care se acordă majorarea de până la 50% a salariului: ”Nu este destinată exclusiv funcțiilor de conducere”
  9. Câți români cred că victoria pro-europenilor la alegerile din Moldova este un rezultat bun SONDAJ
  10. Delegație UE la București pentru a discuta despre cum România poate susține apărarea europeană în estul continentului