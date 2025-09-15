Un copil de 13 ani și-a pierdut viața, în Argeș, după ce a intrat cu ATV-ul într-un copac. Medicii nu au mai putut face nimic pentru el

Un copil de 13 ani și-a pierdut viața, în Argeș, după ce a intrat cu ATV-ul într-un copac FOTO Facebook/Argeș TV

Un copil de 13 ani a murit, luni seară, într-o localitate din județul Argeș, după ce a intrat cu ATV-ul într-un copac.

ISU Argeș a intervenit, luni seară, 15 septembrie, la un accident rutier produs în comuna Cocu, unde un vehicul ar fi intrat într-un copac.

”Echipajele ajunse la fața locului au constatat că este vorba despre un ATV care ar fi lovit un copac. În urma evenimentului, a rezultat o victimă de sex masculin, în vârstă de aproximativ 13 ani”, a transmis ISU Argeș.

Pompierii au precizat că, din păcate, victima nu a putut fi salvată, fiind declarată decedată.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Pitești sunt la fața locului pentru primele cercetări.

Ads