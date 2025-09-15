Ziare.com Fara Filtru: Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Un copil de 13 ani și-a pierdut viața, în Argeș, după ce a intrat cu ATV-ul într-un copac. Medicii nu au mai putut face nimic pentru el

Autor: Adrian Zia
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 19:48
171 citiri
Un copil de 13 ani și-a pierdut viața, în Argeș, după ce a intrat cu ATV-ul într-un copac. Medicii nu au mai putut face nimic pentru el
Un copil de 13 ani și-a pierdut viața, în Argeș, după ce a intrat cu ATV-ul într-un copac FOTO Facebook/Argeș TV

Un copil de 13 ani a murit, luni seară, într-o localitate din județul Argeș, după ce a intrat cu ATV-ul într-un copac.

ISU Argeș a intervenit, luni seară, 15 septembrie, la un accident rutier produs în comuna Cocu, unde un vehicul ar fi intrat într-un copac.

”Echipajele ajunse la fața locului au constatat că este vorba despre un ATV care ar fi lovit un copac. În urma evenimentului, a rezultat o victimă de sex masculin, în vârstă de aproximativ 13 ani”, a transmis ISU Argeș.

Pompierii au precizat că, din păcate, victima nu a putut fi salvată, fiind declarată decedată.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Pitești sunt la fața locului pentru primele cercetări.

Impact violent între un tractor și un autoturism, în județul Constanța. O persoană a murit și alte două au fost rănite
Impact violent între un tractor și un autoturism, în județul Constanța. O persoană a murit și alte două au fost rănite
O persoană a murit şi alte două au fost rănite în urma unui accident rutier în care au fost implicate un tractor şi un autoturism, joi seară, 11 septembrie, pe DN 3 Băneasa - Ostrov, în...
Impact mortal cu un TIR. Un bărbat şi un adolescent și-au pierdut viața pe DN 1C, la ieşirea din Baia Mare VIDEO FOTO
Impact mortal cu un TIR. Un bărbat şi un adolescent și-au pierdut viața pe DN 1C, la ieşirea din Baia Mare VIDEO FOTO
Un bărbat de 46 de ani şi un băiat de 14 ani au murit, miercuri după-amiază, 10 septembrie, după ce autoturismul în care se aflau s-a ciocnit cu un TIR, pe DN 1C, la ieşirea din Baia Mare...
#accident mortal, #copil 13 ani mort arges, #comuna cocu , #accident
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
E asteptat sa semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la sefii lui Inter, dupa esecul cu Juventus
ObservatorNews.ro
Bataie generala in centrul orasului Galati, dupa ce doua fete de 13 si 15 ani s-au luat la pumni si picioare
DigiSport.ro
Mirel Radoi a parasit stadionul la o ora de la finalul partidei, dupa ce i-a fost acordat primul ajutor in vestiar
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Entuziasmul legat de inteligența artificială a zguduit topul mondial al miliardarilor. Dar dacă totul este doar o bulă?
  2. Un copil de 13 ani și-a pierdut viața, în Argeș, după ce a intrat cu ATV-ul într-un copac. Medicii nu au mai putut face nimic pentru el
  3. Ministrul Investițiilor l-a demis pe directorul care a fost la cursuri de calificare pe Coasta de Azur pe banii statului. Pîslaru: "O să decid ce fac și cu ceilalţi"
  4. Europa, chemată să intervină. Experți cer lansarea misiunii „Skyshield” pentru interceptarea dronelor rusești deasupra Ucrainei
  5. Economia Poloniei cunoaște o creștere record, în ciuda amenințărilor din partea Rusiei. Pe ce se bazează miracolul polonez?
  6. Trump, obstacol în calea păcii: slăbiciunea liderului american alimentează crizele din Ucraina și Orientul Mijlociu – The Guardian
  7. Cum s-a terminat întâlnirea dintre Bolojan și reprezentanții sindicatelor din administrație. Ce a promis premierul. "Nici noi nu știm"
  8. „Noul Maidan” și scenariile Moscovei. Cum încearcă Kremlinul să provoace proteste controlate în Ucraina
  9. Să fii popular la serviciu nu te va ajuta să reușești. Iată cum să câștigi influență, potrivit unui expert de la Stanford
  10. Un elev de 15 ani i-a dat o palmă unei profesoare, în fața colegilor. Poliția susține că profesoara a refuzat să i se emită un ordin de protecție