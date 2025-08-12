Doi morți și doi răniți în urma unui impact violent pe DN 57, în Mehedinţi. Doi polițiști de frontieră implicați în accident VIDEO

Doi morți și doi răniți în urma unui impact violent pe DN 57, în Mehedinţi FOTO News-Mehedinti.ro

O femeie şi un bărbat au murit, iar alte două persoane au fost rănite, marţi seară, 12 august, după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe DN 57, în judeţul Mehedinţi.

Potrivit ISU Mehedinţi, accidentul rutier s-a produs între două autoturisme, pe DN 57, între localităţile Dubova şi Şviniţa. Acolo au intervenit echipaje din cadrul Secţiei de Pompieri Orşova şi Punctului de Lucru Dubova, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi două ambulanţe SMURD, un echipaj SAJ, dar şi elicopterul SMURD.

În urma accidentului, au rezultat 4 victime, dintre care două încarcerate, în stare de inconştienţă, şi două conştiente.

”Cu ajutorul accesoriilor din dotare, pompierii au descarcerat cele două victime, un bărbat şi o femeie, şi au început manevrele de resuscitare. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, cele două victime au fost declarate decedate de către medicul SAJ. Celelalte două victime, conştiente, sunt evaluate de către echipajele medicale”, a precizat sursa citată.

Traficul pe DN 57 Orşova-Oraviţa s-a desfăşurat alternativ, pe un singur fir, şi a revenit la normal după ora 20.00, arată Centrul Infotrafic al Poliţiei Române.

Ads

Se pare că mașina condusă de un bărbat în vârstă de 76 de ani din Drobeta Turnu Severin a pierdut controlul asupra autoturismului, a lovit parapetul de pe partea dreaptă a carosabilului, a fost ulterior proiectată în parapetul de pe partea stângă a drumului, după care a intrat în autospeciala Poliției de Frontieră, scrie News-Mehedinti.ro.

Bărbatul venea dinspre Şviniţa şi se îndrepta spre Orşova. Impactul a fost atât de violent încât şoferul, dar şi pasagera din dreapta, o femeie în vârstă de 66 de ani, din Severin, şi-au pierdut viaţa.

De asemenea, au fost răniţi şi cei doi poliţişti de frontieră aflaţi în timpul serviciului. Poliţistul care a condus autospeciala a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă.

Ads