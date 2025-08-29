Doi soți au murit, după ce au căzut cu mașina într-o râpă, de la 15 metri. Vehiculul ar fi rămas fără frâne, a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat

Autor: Adrian Zia
Vineri, 29 August 2025, ora 18:38
459 citiri
Doi soți au murit, după ce au căzut cu mașina într-o râpă, de la 15 metri. Vehiculul ar fi rămas fără frâne, a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat
Doi soţi au murit, după ce au căzut cu maşina într-o râpă, de la 15 metri FOTO Facebook/24iași

Un grav accident rutier a avut loc în județul Iași, în localitatea Deleni. Doi soți au murit, după ce au căzut cu mașina într-o râpă de la 15 metri.

Ajunse de urgență la fața locului, echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru cele două victime, declarându-le decesul.

"Astăzi, în satul Feredeni, comuna Deleni, un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile, într-o râpă.

La locul solicitării au intervenit forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos - Punctul de Lucru Hârlău, cu sprijinul Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Autoturismul a fost găsit răsturnat pe cupolă, iar în interior au fost identificate două victime - o femeie și un bărbat – ambele prezentând leziuni incompatibile cu viața", a transmis ISU Iași.

"În dispeceratul 112 s-a primit un apel pentru un accident rutier, o mașină căzută într-o râpă în zona Deleni, Hârlău. Au fost dirijate ambulanțe de la SAJ cu medic și asistent, de asemenea echipajul de descarcerare pentru că informațiile inițiale au fost că cele două persoane sunt încarcerate. A fost nevoie de intervenția ISU pentru descărcare dar cele două persoane, soț și soție din informațiile noastre, erau în stop cardio-respirator din traumă, în consecință ele au fost declarate decedate de către medicul de la locul intervenției, fără posibilitatea unei intervenții salvatoare de viață", a declarat Diana Cimpoeșu, șefa UPU SMURD Iași pentru presa locală.

Cauza producerii accidentului rutier urmează a fi stabilită de către echipele de cercetare ale evenimentelor rutiere.

Din primele informații se pare că mașina a rămas fără frâne, a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat în râpă.

