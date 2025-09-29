O femeie a murit, iar alta a fost grav rănită, după ce au fost lovite de un tractor, în Neamț. La volanul utilajului se afla un băiat de 14 ani

O femeie a murit, iar alta a fost grav rănită, după ce au fost lovite de un tractor, în Neamț FOTO Facebook/Stiri-Neamt.ro

Un incident grav a avut loc luni, 29 septembrie, în localitatea Nistria, din județul Neamț. Două femei au fost lovite de un tractor condus de un băiat de 14 ani. Una dintre victime a decedat în urma rănilor suferite, iar cealaltă a ajuns la spital, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

"În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, în timp ce un minor în vârstă de 14 ani, din aceeași localitate, conducea un utilaj agricol pe DJ 207A, în interiorul localității Nistria, la efectuarea unui viraj la stânga, ar fi surprins și accidentat două femei în vârstă de 52, respectiv 67 de ani, care se aflau pe acostament.

În urma evenimentului rutier a rezultat decesul femeii în vârstă de 52 de ani și rănirea femeii în vârstă de 67 de ani, care a fost transportată la o unitate medicală", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, Ramona Ciofu.

Polițiștii au stabilit că, după producerea accidentului, un bărbat în vârstă de 49 de ani ar fi mutat utilajul agricol, fără încuviințarea organelor de poliție.

Acesta are permisul anulat și avea o concentrație de 0,33 miligrame alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

