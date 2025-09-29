O femeie a murit, iar alta a fost grav rănită, după ce au fost lovite de un tractor, în Neamț. La volanul utilajului se afla un băiat de 14 ani

Autor: Adrian Zia
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 16:21
160 citiri
O femeie a murit, iar alta a fost grav rănită, după ce au fost lovite de un tractor, în Neamț. La volanul utilajului se afla un băiat de 14 ani
O femeie a murit, iar alta a fost grav rănită, după ce au fost lovite de un tractor, în Neamț FOTO Facebook/Stiri-Neamt.ro

Un incident grav a avut loc luni, 29 septembrie, în localitatea Nistria, din județul Neamț. Două femei au fost lovite de un tractor condus de un băiat de 14 ani. Una dintre victime a decedat în urma rănilor suferite, iar cealaltă a ajuns la spital, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

"În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, în timp ce un minor în vârstă de 14 ani, din aceeași localitate, conducea un utilaj agricol pe DJ 207A, în interiorul localității Nistria, la efectuarea unui viraj la stânga, ar fi surprins și accidentat două femei în vârstă de 52, respectiv 67 de ani, care se aflau pe acostament.

În urma evenimentului rutier a rezultat decesul femeii în vârstă de 52 de ani și rănirea femeii în vârstă de 67 de ani, care a fost transportată la o unitate medicală", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, Ramona Ciofu.

Polițiștii au stabilit că, după producerea accidentului, un bărbat în vârstă de 49 de ani ar fi mutat utilajul agricol, fără încuviințarea organelor de poliție.

Acesta are permisul anulat și avea o concentrație de 0,33 miligrame alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Motivul pentru care „Angelina Jolie de România” nu mai are curaj să iasă din casă: „Am depus plângere la Poliție”
Motivul pentru care „Angelina Jolie de România” nu mai are curaj să iasă din casă: „Am depus plângere la Poliție”
Manechinul Cristina Ich susține că trece prin momente de teroare. Frumoasa influenceriță se teme să mai iasă singură din casă, din cauza amenințărilor pe care le primește în mod...
Tensiunea crește la Chișinău. Poliția avertizează cu privire la posibile destabilizări în noaptea aceasta
Tensiunea crește la Chișinău. Poliția avertizează cu privire la posibile destabilizări în noaptea aceasta
În ajunul unui protest organizat de opoziția de stânga din Republica Moldova, Poliția Națională a transmis un mesaj ferm: autoritățile dețin informații privind posibile tentative de...
#accident mortal, #Neamt, #tractor, #femeie moarta, #politie , #accidente rutiere
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali, intalnire de gradul 0 cu omul care i-a vandalizat palatul: "Hai, ma, ce faci? Arunca!". Decizie total surprinzatoare
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Emma Raducanu a vorbit despre originile sale si publicul a ramas "socat". Ce scriu americanii

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Se oprește apa caldă în București. Sute de blocuri afectate, din cauza lucrărilor de reparații și modernizare
  2. O femeie a murit, iar alta a fost grav rănită, după ce au fost lovite de un tractor, în Neamț. La volanul utilajului se afla un băiat de 14 ani
  3. Deputat SOS: ”Prioritatea politicii externe de la București și Chișinău trebuie să fie Reunificarea celor două state românești”
  4. Dosar penal după ce o dronă civilă a fost reperată pe Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni, în apropierea unei piste
  5. Noi fragmente de dronă descoperite în județul Tulcea. MApN, SRI și Poliția de Frontieră fac verificări
  6. Premierul suedez indică Rusia ca sursa „probabilă” a incidentelor cu drone de la aeroporturile scandinave
  7. După valul de vreme rece, temperaturile vor crește cu 10 grade. Când și unde sunt anunțate maxime de 22 de grade
  8. Medvedev revine la amenințările cu războiul nuclear în Europa: ”Există întotdeauna șansele unui accident fatal”
  9. Pilotul rănit grav după ce s-a prăbușit cu avionul, la Iași, transferat în străinătate. Care este starea consilierului AUR
  10. „Putin nu se va opri”: avertisment dur privind provocările Moscovei pe ruta Kaliningradului