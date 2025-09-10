Impact mortal cu un TIR. Un bărbat şi un adolescent și-au pierdut viața pe DN 1C, la ieşirea din Baia Mare VIDEO FOTO

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 18:50
387 citiri
Impact mortal cu un TIR FOTO ActualMM.ro

Un bărbat de 46 de ani şi un băiat de 14 ani au murit, miercuri după-amiază, 10 septembrie, după ce autoturismul în care se aflau s-a ciocnit cu un TIR, pe DN 1C, la ieşirea din Baia Mare spre Tăuţii-Măgherăuş. Traficul este oprit pe ambele sensuri de mers.

Accidentul de circulaţie s-a produs pe DN 1C, pe tronsonul Baia Mare - Tăuţii-Măgherăuş.

”Din primele date, accidentul s-ar fi produs ca urmare a impactului dintre un autoturism şi un autotren, după ce unul dintre şoferii vehiculelor ar fi pătruns pe contrasens. Personalul medical prezent la faţa locului acordă îngrijiri medicale persoanelor care au suferit leziuni corporale. Din nefericire, a fost constatat decesul conducătorului autoturismului, bărbat de 46 de ani”, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş.

Totodată, în urma leziunilor suferite a decedat şi un minor de 14 ani, pasager în autoturism.

Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri, şoferii fiind rugaţi să respecte indicaţiile poliţiştilor prezenţi pentru efectuarea cercetărilor.

