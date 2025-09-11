Impact violent între un tractor și un autoturism, în județul Constanța. O persoană a murit și alte două au fost rănite

O persoană a murit şi alte două au fost rănite în urma unui accident rutier în care au fost implicate un tractor şi un autoturism, joi seară, 11 septembrie, pe DN 3 Băneasa - Ostrov, în apropierea localităţii constănţene Bugeac, traficul rutier fiind oprit în zonă.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române, traficul este oprit temporar pe DN 3 Băneasa - Ostrov, în zona localităţii Bugeac, judeţul Constanţa, din cauza unui accident în care au fost implicate un autoturism şi un utilaj agricol. În urma coliziunii, o persoană a fost declarată decedată, iar alte două au fost rănite.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea" al judeţului Constanţa a informat că la locul producerii coliziunii între un tractor şi un autoturism au fost mobilizate un echipaj de descarcerare, un echipaj de prim ajutor şi altul de terapie intensivă, precum şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa.

"O persoană, care era încarcerată, a fost declarată decedată. O a doua persoană a fost transportată la spital, conştientă, cu traumatisme", a transmis ISU Constanţa.

Conform SAJ Constanţa, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă a fost transportat un bărbat, care a suferit traumatisme la picioare şi braţe, iar un al doilea bărbat implicat în accidentul rutier a refuzat transportarea la unitatea medicală.

