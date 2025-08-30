Mașină lovită de tren și târâtă pe șine 20 de metri, la Satu Mare. Un bărbat a decedat, iar o femeie se zbate între viață și moarte VIDEO

Autor: Adrian Zia
Joi, 28 August 2025, ora 19:54
2128 citiri
Mașină lovită de tren și târâtă pe șine 20 de metri, la Satu Mare. Un bărbat a decedat, iar o femeie se zbate între viață și moarte VIDEO
Mașină lovită de tren și târâtă pe șine 20 de metri, la Satu Mare FOTO Facebook/Presa Satu Mare

Un grav accident a avut loc joi după-amiază, 28 august, în cartierul Balta Blondă din municipiul Satu Mare. Un autoturism, în care se aflau două persoane, a fost surprins pe șine și lovit în plin de trenul Regio care circula pe ruta Satu Mare – Carei.

Impactul a fost devastator. Ocupanții mașinii, o femeie de 77 de ani și un bărbat de 82, au rămas încarcerați și inconștienți, relatează presa locală.

La locul dezastrului au fost trimise de urgență mai multe echipaje de pompieri, de descarcerare, dar și medici de la SMURD și Serviciul Județean de Ambulanță. În ciuda eforturilor medicilor, bărbatul a fost declarat decedat, iar femeia, aflată inițial în stop cardio-respirator, a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind stabilizată și transportată în stare critică la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Satu Mare, cu multiple traumatisme.

Trenul implicat în gravul accident este un Interregio și transporta 27 de călători. Din fericire, în ciuda impactului violent, niciunul dintre ei nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Martorii care au asistat la scena de coșmar spun că autoturismul a fost târât de tren aproximativ 20 de metri.

„Astăzi, în jurul orei 14:42, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier grav, în municipiul Satu Mare, înainte de intrarea în cartierul Sătmărel. Un autoturism a fost lovit de un tren de călători, rezultând două victime încarcerate și inconștiente. La fața locului s-au deplasat de urgență un echipaj de stingere cu apă și spumă, echipajul de descarcerare și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă, cu un total de 11 cadre militare ale Detașamentului de Pompieri Satu Mare. De asemenea, în sprijin a fost mobilizat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean”, a transmis ISU Satu Mare.

