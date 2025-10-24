Momentul înfiorător în care un TIR zdrobește o mașină pe DN 2, în judeţul Iaşi. Doi oameni au murit pe loc VIDEO

Momentul înfiorător în care un TIR zdrobește o mașină pe DN 2 FOTO Facebook/Informatia ta

Un grav accident rutier s-a produs, vineri, 24 octombrie, pe DN 2, în judeţul Iaşi, unde un camion s-a răsturnat peste o maşină. Două persoane au rămas încarcerate, fiind inconştiente. Ulterior, au fost declarate decedate. Momentul impactului extrem de puternic a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă.

Pe imagini se vede cum TIR-ul a derapat şi a lovit din plin maşina care nu a reuşit să oprească.

La faţa locului au intervenit şi echipaje din judeţul Suceava.

ISU Suceava a anunţat apoi că cele două persoane rămase încarcerate în automobilul zdrobit de TIR au fost extrase. Din păcate, rănile lor erau incompatibile cu viața.

”Din nefericire, cadrele medicale nu au putut decât să se constate decesul”, a precizat ISU Suceava.

Şoferul autotrenului, conştient şi cooperant, a fost monitorizat medical, dar ulterior a refuzat transportul la spital.

”Echipajele Secţiei de Pompieri Paşcani intervin la această oră între localităţile Cristeşti şi Drăguşeni, unde un camion s-a răsturnat peste un autoturism. În eveniment sunt implicate patru persoane, dintre care două victime aflate în autoturism sunt încarcerate şi inconştiente”, transmitea înainte de intervenție sursa citată.

La faţa locului au acţionat 13 pompieri cu 2 autospeciale de intervenţie şi o ambulanţă SMURD tip EPA, sprijiniţi de un echipaj SAJ tip C cu medic.

