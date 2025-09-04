Joi, 04 Septembrie 2025, ora 23:32
159 citiri
Un mort și doi răniți după o coliziune violentă pe o șosea din Suceava FOTO StiriSuceava.net
O persoană a murit, iar alte două au fost rănite, joi seară, 4 septembrie, într-o coliziune violentă care a avut loc în judeţul Suceava.
ISU Suceava a intervenit, joi seară, la un accident rutier cu două autovehicule implicate pe raza localităţii Horodnic de Jos.
”În eveniment sunt implicate trei persoane, una dintre acestea fiind încarcerată în stare de inconştienţă”, a transmis ISU Suceava, precizând că victimei i s-au aplicat manevre de resuscitare.
Din nefericire, persoana încarcerată nu a răspuns manevrelor de resuscitare şi s-a constatat decesul.
Celelalte două persoane au fost transportate la spital.
