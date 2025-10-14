Birocrația, ucigașul tăcut al tinerei care și-a pierdut viața în tragedia de pe Șoseaua Berceni? Poliția a cerut instalarea în zonă a unui semafor încă din 2024

Autor: Adrian Zia
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 23:07
Momentul accidentului din Berceni FOTO: captură video Observator

Accidentul de luni, 13 octombrie, de pe Şoseaua Berceni, soldat cu moartea unei femei şi cu rănirea copilului de un an al acesteia a avut loc pe o trecere de pietoni care ar fi trebuit demult semaforizată. Dacă acest lucru se întâmpla încă din 2024, când Poliția a cerut instalarea unui semafor acolo, tragedia, cel mai probabil, nu ar fi avut loc.

Din păcate, însă, birocraţia, împreună cu șoferul ucigaș, au luat viața unei mame. La începutul anului trecut, Poliţia Rutieră a sesizat primăria Capitalei despre situaţia din zonă şi a cerut instalarea unui semafor. Autorităţile locale însă, au complicat chestiunea atât de mult încât, în acest moment, în Bucureşti nu se mai poate modifica nimic la vreo trecere de pietoni, scrie antena3.ro.

Oamenii care locuiesc în apropierea trecerii de pietoni unde a avut loc tragedia cunosc pericolul care-i paște zi de zi, Chiar spun că au făcut sesizări în acest sens mai mulţi ani la rând, dar nimic nu s-a întâmplat.

“E cam periculoasă da (trecerea de pietoni - n.r.), a mai fost un accident acum câţiva ani, dar nu a murit femeia, a lovit-o un pic", a povestit un locuitor din zonă pentru sursa citată.

“Acolo se blochează maşinile şi vin din spatele maşinii si şoferul nu prea are timp sa vadă.

Odată ce ai acolo trecere de pietoni, mai bine faci un semafor sau faci altceva mai într-o parte, că aici e periculos tare de tot”, a spus un altul.

Anul trecut, în luna aprilie, problema trecerii de pietoni de pe şoseaua Berceni a fost ridicată într-o discuţie din Comisia Tehnică de Circulaţie a Primăriei Capitalei, iar Poliţia Rutieră a spus clar că zona este extrem de periculoasă pentru pietoni și a cerut instalarea unui semafor.

Atunci s-a dat și un acord de principiu, totul după efectuarea unui studiu de circulație prin grija Administrației Străzilor. După ce Comisia Tehnică a luat în seamă propunerea de semaforizare, aceasta a fost transmisă celor care puteau decide din Primăria Capitalei.

Aceştia au gândit, însă, la nivel macro, și au hotărânt că trebuie analizate toate trecerile de pietoni din Bucureşti, astfel că au comandat un studiu de fezabilitate-gigant.

Potrivit legii, orice schimbare de traseu, configurare, desființare sau amenajare nouă de treceri de pietoni va rămâne suspendată până la definitivarea studiului de fezabilitate, pentru a nu compromite coerența și fundamentarea tehnico-economică.

Din păcate, deși ideea a fost una bună, lucrurile se mișcă lent, ca-n birocrație, și o femeie și-a pierdut viața în tragicul accident de pe Şoseaua Berceni, a cărei semaforizare mai are, probabil, de așteptat.

