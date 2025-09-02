Tragedie pe A1 Sibiu-Deva. Trei bărbaţi au murit după ce fost loviţi de o cisternă. Victimele făceau marcaje rutiere pe autostradă VIDEO FOTO

Tragedie pe A1 Sibiu-Deva. Trei bărbaţi au murit după ce fost loviţi de o cisternă FOTO Facebook/Se intampla in Valcea

Trei bărbați care făceau marcaje rutiere pe autostrada A1 Sibiu-Deva, în zona localității Boița, au murit marți după-amiază, 2 septembrie, după ce au fost loviți de o cisternă. Alte două persoane au fost evaluate medical, dar au refuzat transportul la spital. Traficul rutier este blocat pe sensul Deva-Sibiu, fiind deviat pe la nodul rutier de la kilometrul 225.

”Pe fondul unor cauze care se vor stabili în urma cercetărilor, șoferul unui ansamblu TIR a lovit 3 bărbați (unul de 19 ani, din județul Teleorman, și doi de 20 și 37 de ani, din județul Dâmbovița) care efectuau marcaje rutiere, angajați ai unei societăți comerciale. Din păcate, impactul a dus la decesul celor trei persoane”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu.

Traficul pe sensul Vâlcea - Sibiu este deviat la km. 225 al A1, zona Boița, spre DN 7.

”În accident au fost implicate o autocisternă (fără încărcătură) și o autoutilitară. Din nefericire, trei persoane de sex masculin prezintă leziuni incompatibile cu viața, medicul declarând decesul acestora. Echipajele SMURD și SAJ au evaluat medical două persoane, un bărbat și o femeie. Ambii au refuzat transportul la spital”, a precizat ISU Sibiu.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, accidentul a avut loc pe autostrada A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 230, pe sensul de mers spre Sibiu, în zona localității Boița, județul Sibiu, unde trei persoane care făceau lucrări la partea carosabilă, pe banda nr. 1, au fost acroșate de un autotren.

ISU Sibiu intervine cu un echipaj SMURD, mașina medicului de urgență, o autospecială de descarcerare, una de transport personal și victime multiple, una de stingere, fiind direcționată și o ambulanță SAJ.

