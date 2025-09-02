Tragedie pe A1 Sibiu-Deva. Trei bărbaţi au murit după ce fost loviţi de o cisternă. Victimele făceau marcaje rutiere pe autostradă VIDEO FOTO

Autor: Adrian Zia
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 19:17
472 citiri
Tragedie pe A1 Sibiu-Deva. Trei bărbaţi au murit după ce fost loviţi de o cisternă. Victimele făceau marcaje rutiere pe autostradă VIDEO FOTO
Tragedie pe A1 Sibiu-Deva. Trei bărbaţi au murit după ce fost loviţi de o cisternă FOTO Facebook/Se intampla in Valcea

Trei bărbați care făceau marcaje rutiere pe autostrada A1 Sibiu-Deva, în zona localității Boița, au murit marți după-amiază, 2 septembrie, după ce au fost loviți de o cisternă. Alte două persoane au fost evaluate medical, dar au refuzat transportul la spital. Traficul rutier este blocat pe sensul Deva-Sibiu, fiind deviat pe la nodul rutier de la kilometrul 225.

”Pe fondul unor cauze care se vor stabili în urma cercetărilor, șoferul unui ansamblu TIR a lovit 3 bărbați (unul de 19 ani, din județul Teleorman, și doi de 20 și 37 de ani, din județul Dâmbovița) care efectuau marcaje rutiere, angajați ai unei societăți comerciale. Din păcate, impactul a dus la decesul celor trei persoane”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu.

Traficul pe sensul Vâlcea - Sibiu este deviat la km. 225 al A1, zona Boița, spre DN 7.

”În accident au fost implicate o autocisternă (fără încărcătură) și o autoutilitară. Din nefericire, trei persoane de sex masculin prezintă leziuni incompatibile cu viața, medicul declarând decesul acestora. Echipajele SMURD și SAJ au evaluat medical două persoane, un bărbat și o femeie. Ambii au refuzat transportul la spital”, a precizat ISU Sibiu.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, accidentul a avut loc pe autostrada A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 230, pe sensul de mers spre Sibiu, în zona localității Boița, județul Sibiu, unde trei persoane care făceau lucrări la partea carosabilă, pe banda nr. 1, au fost acroșate de un autotren.

Traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Sibiu, fiind deviat pe la nodul rutier de la kilometrul 225.

ISU Sibiu intervine cu un echipaj SMURD, mașina medicului de urgență, o autospecială de descarcerare, una de transport personal și victime multiple, una de stingere, fiind direcționată și o ambulanță SAJ.

Accident mortal de tren în București. O persoană a fost călcată de unul dintre trenurile metropolitane
Accident mortal de tren în București. O persoană a fost călcată de unul dintre trenurile metropolitane
Circulația feroviară este întreruptă temporar, duminică, 31 august, pe distanța București Nord-Băneasa, după ce o persoană a fost accidentată mortal de trenul R 8093. Incidentul a...
Doi soți au murit, după ce au căzut cu mașina într-o râpă, de la 15 metri. Vehiculul ar fi rămas fără frâne, a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat
Doi soți au murit, după ce au căzut cu mașina într-o râpă, de la 15 metri. Vehiculul ar fi rămas fără frâne, a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat
Un grav accident rutier a avut loc în județul Iași, în localitatea Deleni. Doi soți au murit, după ce au căzut cu mașina într-o râpă de la 15 metri. Ajunse de urgență la fața...
#accident mortal, #barbati loviti cisterna, #autostrada A1 Sibiu Deva , #accidente rutiere
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Unde a plecat Vlad Chiriches, dupa ce Gigi Becali l-a anuntat ca nu va mai juca la FCSB
ObservatorNews.ro
"Ce se intampla cu The Rock?". Transformarea lui Dwayne Johnson a surprins pe toata lumea la Venetia
Adevarul.ro
Culisele sedintei de trei ore dintre Nicusor Dan si liderii Coalitiei. Testul de matematica la care a fost supus Bolojan de catre presedinte

Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Secretele trenului blindat al liderului nord-coreean Kim Jong-un. A traversat China cu „Fortăreața mobilă” pentru un summit istoric cu Putin și Xi Jinping
  2. După șefa Comisiei Europene și președintele Consiliului European vine în România. Antonio Costa va fi primit miercuri de președintele Nicușor Dan VIDEO
  3. Arma secretă a Chinei, prezentată în premieră în fața lui Vladimir Putin
  4. Până la jumătatea lunii, un grup de lucru din subordinea Guvernului va decide reducerea cu 10 la sută a personalului din administrația publică locală, anunță Bolojan
  5. Tragedie pe A1 Sibiu-Deva. Trei bărbaţi au murit după ce fost loviţi de o cisternă. Victimele făceau marcaje rutiere pe autostradă VIDEO FOTO
  6. Peste jumătate de milion de tineri români vor să plece din țară în următoarele 12 luni. Date îngrijorătoare SONDAJ
  7. Zeci de mii de americani au manifestat împotriva lui Trump și a miliardarilor, de Ziua Muncii
  8. ANAF ar fi declarat "în inactivitate fiscală" mii de firme, deși acestea aveau angajați și nu aveau datorii către stat. Inspectorii ar fi găsit probleme legate de sediul social
  9. Partidele populiste de dreapta conduc în sondajele din cele mai mari economii europene. Care este cauza?
  10. Familia Trump a câștigat 5 miliarde de dolari după lansarea unei criptomonede