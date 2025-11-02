Tragedie pe șine. Un bărbat a fost lovit mortal de un tren, în judeţul Argeş

Un bărbat a fost lovit mortal de un tren, în judeţul Argeş FOTO Facebook/Obiectiv de Arges

Un tren cu 90 de călători a lovit mortal duminică, 2 noiembrie, un pieton în judeţul Argeş, dar pasagerii nu au avut nevoie de intervenţia medicilor. Traficul feroviar este suspendat temporar.

”Sesizare persoană lovită de tren între gara Pătroaia şi gara Leordeni, zona "La Baloteasca". Intervin pompierii cu un echipaj SMURD, o autospecială de stingere şi o autospecială de descarcerare. La faţa locului, echipajele operative au identificat o persoană de sex masculin care prezintă leziuni incompatibile cu viaţa”, a transmis, duminică, ISU Argeş.

În tren sunt aproximativ 90 de călători, niciunul dintre aceştia nu necesită îngrijiri medicale.

Compania Naţională de Căi Ferate ”CFR” S.A. informează că, duminică, în jurul orei 16:20, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, trenul R 9209, care circula pe relaţia Bucureşti – Piteşti, a fost implicat într-un incident feroviar, produs pe firul I între staţiile Patroaia şi Leordeni Argeş, la kilometrul feroviar 82+200.

”În urma evenimentului, o persoană de sex masculin a fost lovită mortal de tren, conform primelor informaţii, fiind vorba despre un act de suicid. La faţa locului se află echipele Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, precum şi organele de cercetare abilitate, care desfăşoară investigaţiile necesare pentru stabilirea circumstanţelor producerii incidentului”, a transmis compania.

Pe durata cercetărilor efectuate de autorităţi, traficul feroviar este temporar suspendat pe firul I între staţiile menţionate, întrucât firul II este închis permanent pentru lucrări. Trenurile R 9256 şi R 9212 vor aştepta în staţia Leordeni Argeş, iar trenul R 9025 va fi reţinut temporar în staţia Găeşti, până la finalizarea investigaţiilor şi reluarea circulaţiei în condiţii de siguranţă.

