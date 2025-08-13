Tragedie pe o șosea din Timiș. O șoferiță a sfârșit carbonizată în mașina care i-a luat foc după impactul violent cu un TIR

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 13 August 2025, ora 17:39
884 citiri
Tragedie pe o șosea din Timiș. O șoferiță a sfârșit carbonizată în mașina care i-a luat foc după impactul violent cu un TIR
O șoferiță a sfârșit carbonizată în mașina care i-a luat foc după impactul violent cu un TIR FOTO lugojinfo.ro

Un autoturism şi un TIR s-au ciocnit miercuri, 13 august, pe centura municipiului Lugoj, judeţul Timiş. În urma impactului, autoturismul a luat foc. Şoferul maşinii, o femeie, nu s-a mai putut salva, ea fiind găsită carbonizată de pompieri. Traficul pe centura Lugojului este blocat şi se estimează reluarea acestuia după ora 18.00.

”Pompierii lugojeni intervin pentru asigurarea măsurilor PSI şi prim ajutor în urma unui accident rutier produs pe centura din Lugoj. Din primele informaţii, în accidentul rutier sunt implicate un autotren şi un autoturism, iar în urma evenimentului a izbucnit un incendiu la autoturism”, a transmis ISU Timiş.

În TIR se aflau două persoane, iar acestea nu necesită îngrijiri medicale.

În schimb, în autoturism a fost găsit carbonizat şoferul.

”Un autovehicul se deplasa pe centura ocolitoare a municipiului Lugoj dinspre Caransebeş spre Timişoara, iar la un moment dat a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un TIR, condus de o femeie de 47 de ani. În urma impactului, a izbucnit un incendiu la autoturism, conducătorul auto fiind decedat”, a precizat IPJ Timiş.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, circulaţia este oprită temporar pe varianta de ocolire a municipiului Lugoj, judeţul Timiş, şi se circulă deviat prin interiorul localităţii, estimându-se reluarea traficului pe centura Lugoj după ora 18.00.

