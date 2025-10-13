Tragedie pe șoseaua Berceni, în Capitală. O mamă și copilul ei de 2 ani aflat în cărucior, spulberați de un șofer de 20 de ani. Femeia a murit

O mamă și copilul ei de 2 ani aflat în cărucior, spulberați de un șofer de 20 de ani Foto: Facebook/Ambulanta

O femeie de 35 de ani și un copil de aproximativ doi ani, aflat în cărucior, au fost loviți de un autoturism, pe șoseaua Berceni din București. Femeia a murit, iar copilul a fost transportat la spital.

Accidentul a avut loc, luni după-amiază, pe șoseaua Berceni, nr. 50.

”Din primele informații, un bărbat în vârstă de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe Șos. Berceni, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 50, a surprins și accidentat doi pietoni, respectiv o femeie în vârstă de 35 de ani și un minor în vârstă de aproximativ 2 ani (copilul se află în cărucior). În urma producerii accidentului a rezultat decesul femeii, iar minorul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale”, a transmis Brigada Rutieră.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Traficul rutier în zonă este dirijat de polițiștii rutieri, pe Șos. Berceni, sensul de mers către Centura Bucureștiului.

