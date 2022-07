Coliziune puternică între două ambarcațiuni cu motor pe râul Maas, chiar lângă celebrul pod Erasmus din Rotterdam. Serviciile de urgență s-au deplasat la fața locului pentru a asigura ajutorul medical victimelor.

Imaginile video distribuite online au surprins momentul în care două bărci s-au izbit aproape de Podul Erasmus. Ambarcațiunea de mai mici dimensiuni, care ar fi o barcă cu motor folosită drept taxi pe apă, s-a răsturnat și s-a scufundat complet. La bordul ambarcațiunii se aflau un căpitan și cinci pasageri, scrie express.co.uk. Printre aceștia era un copil.

BREAKING: Boats collide in Rotterdam, pushing one of them underwater; casualties unknown pic.twitter.com/bUtTfHSbI0