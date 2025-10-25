Accident pe Dunăre: O ambarcațiune a lovit o barjă. Trei persoane sunt rănite, inclusiv un copil

Autor: Andrada Dumitrescu
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 10:58
Accident pe Dunăre: O ambarcațiune a lovit o barjă. Trei persoane sunt rănite, inclusiv un copil
Accidentul naval de pe Dunăre FOTO: Captură video Digi24

Un incident pe Dunăre, în zona municipiului Galați, a dus la rănirea a trei persoane după ce o ambarcațiune cu motor s-a ciocnit de o barjă. Printre răniți se numără și un copil.

La fața locului au intervenit rapid echipaje ale pompierilor, SMURD, Poliției de Frontieră, Administrației Fluviale a Dunării de Jos și Poliției Transporturi.

Bărbatul de 36 de ani implicat în accident a fost găsit inconștient, în timp ce soția și copilul său minor se află în afara oricărui pericol.

Bărbatul a suferit un traumatism cranian sever, fiind intubat la fața locului, stabilizat și transportat ulterior la Spitalul de Urgență, starea sa fiind considerată gravă.

Poliția Transporturi efectuează cercetări pentru a clarifica circumstanțele exacte ale accidentului.

Conform anchetatorilor, bărbatul rănit grav este proprietarul ambarcațiunii implicate, folosită atât pentru plimbări pe Dunăre, cât și pentru închiriere.

