Comandantul navei port-container care a intrat în coliziune luni, 10 martie, în Marea Nordului cu un petrolier american este cetățean rus și a fost arestat de autoritățile britanice, fiind suspectat de omucidere prin neglijență, a anunțat miercuri, 12 martie, compania germană operatoare a navei port-container, scrie sky.com.

Poliția din Humberside a informat că un bărbat de 59 de ani a fost reținut pentru a facilita desfășurarea investigațiilor, iar ofițerii sunt în dialog cu persoanele implicate pentru a clarifica detaliile incidentului.

Autoritățile au menționat că anchetatorii au inițiat o investigație penală pentru a determina cauzele coliziunii dintre nava Stena Immaculate, înregistrată în SUA, și nava Solong, sub pavilion portughez, care a avut loc la aproximativ 21 de kilometri de coasta East Yorkshire, luni. Aceștia colaborează cu Agenția Maritimă și de Salvare.

Nava port-container Solong, deținută de compania germană Ernst Russ și care naviga sub pavilion portughez, a lovit luni, 10 martie, în largul coastei Marii Britanii petrolierul Stena Immaculate, care naviga sub pavilionul SUA și era operat de compania americană Crowley.

Nava petrolier, care în momentul coliziunii era ancorată, transporta circa 220.000 de barili de combustibil de aviație (kerosen) pentru armata americană. Accidentul a provocat explozii și incendii pe ambele nave, iar ruperea unui rezervor al petrolierului a condus la deversarea unei părți a încărcăturii sale în mare.

Echipajele celor două nave au fost evacuate la țărm, cu excepția unui membru al echipajului navei port-container, care este dat dispărut și presupus decedat. Ceilalți 15 membri de echipaj ai acestei nave sunt ruși și filipinezi, în timp ce echipajul petrolierului este în întregime american. Comandantul rus al navei port-container, în vârstă de 59 de ani, este reținut de autoritățile britanice, în timp ce se desfășoară investigația.

Faptul că un marinar rus se afla la comanda unei nave care a lovit un petrolier american ce transporta combustibil pentru armata americană a dat naștere la unele speculații, dar purtătorul de cuvânt al premierului britanic Keir Starmer a declarat că nu au fost observate indicii despre vreun sabotaj.

Operatorii navelor și autoritățile maritime caută acum să explice de ce sistemele de siguranță multiple aflate la bordul acestor nave moderne nu au prevenit coliziunea. Investigația care trebuie să elucideze cauzele accidentului revine însă statelor de pavilion ale celor două nave, respectiv SUA și Portugalia.

