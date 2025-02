Portavionul american cu propulsie nucleară USS Harry Truman, implicat într-o coliziune în Mediterană cu o navă comercială. Ce s-a întâmplat VIDEO

Coliziune periculoasă în apropiere de Port Said, Egipt, în Marea Mediterană. Portavionul american Harry S. Truman s-a ciocnit cu o navă comercială, a comunicat joi, 13 februarie, US Navy, marina militară a Statelor Unite, precizând că port-avionul cu propulsie nucleară este în stare stabilă și nu au existat răniți, transmite Reuters.

În comunicat, US Navy afirmă că portavionul Harry S. Truman s-a ciocnit cu nava Besiktas-M miercuri noaptea târziu, 12 februarie, în timp ce opera în apropiere de Port Said, Egipt.

"Portavionul USS Harry S. Truman (CVN 75), de clasa Nimitz, a avut o coliziune cu nava comercială Besiktas-M în jurul orei 23:46, ora locală, pe 12 februarie, în timp ce opera în zona Port Said, Egipt, în Marea Mediterană", a declarat purtătorul de cuvânt al Flotei a Șasea a Marinei Statelor Unite.

"Coliziunea nu a pus în pericol (portavionul) Harry S. Truman întrucât nu există raportări despre inundări sau răniri. Instalațiile de propulsie nu sunt afectate și sunt într-o stare sigură și stabilă", a adăugat marina SUA.

Marina a menționat că incidentul este acum „în curs de investigare”.

Condițiile care au dus la coliziune nu au fost clare imediat.

Conform Marinei, USS Harry S. Truman "oferă o gamă variată de capabilități de misiune flexibile, inclusiv operațiuni de securitate maritimă, proiecție de putere expediționară, prezență navală avansată, răspuns la crize, control maritim, descurajare, combaterea terorismului, operațiuni informaționale și cooperare în domeniul securității."

„Grupul aerian de la bordul navei este capabil să proiecteze puterea aeriană tactică atât pe mare, cât și pe uscat, oferind, de asemenea, capacități de apărare aeriană, de suprafață și subacvatică bazate pe mare”, se mai menționează în comunicatul US Navy.

