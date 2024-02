Doi oameni au murit după ce un pod aflat în construcție s-a surpat. Primele informații de la locul accidentului VIDEO

O parte a unui pod aflat în construcţie la Lochem, în estul Olandei, s-a surpat miercuri, 21 februarie. Cel puţin două peroane au murit şi două au fost rănite, relatează AFP.

”O parte a unui pod aflat în construcţie pe Goorseweg, la Lochem, s-a surpat, iar serviciile de urgenţă sunt la faţa locului pentru a elibera victimele blocate”, au anunțat autorităţile.

🚨🇳🇱BREAKING: BRIDGE COLLAPSES IN NETHERLANDS - 2 DEAD

Dutch authorities: “An industrial accident occurred while building a bridge. Unfortunately, this resulted in two fatalities. Two people are injured.”

