Accident șocant într-un parc de distracții. Un copil de 6 ani a căzut în gol 12 metri de pe o tiroliană VIDEO

Un copil de 6 ani a fost la un pas de moarte după ce a mers împreună cu familia sa într-un parc de distracții din Mexic.

Copilul a căzut în gol 12 metri în timp ce se dădea cu tiroliana, după ce hamul care îl susținea s-a rupt.

Accidentul a avut loc pe 25 iunie, în parcul de aventuri Fundidora din Monterrey, capitala statului mexican Nuevo León, potrivit Fox News.

Incidentul șocant a fost filmat chiar de familia micuțului.

🇲🇽 • A six-year-old boy falls from a height of 12 meters while on a ropes rack at Fundidora Park in Monterrey, Mexico pic.twitter.com/DAysWyikiA