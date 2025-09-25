Toto Dumitrescu a primit arest la domiciliu în dosarul accidentului în care este cercetat pentru că a fugit de la fața locului SURSE

Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, nu mai este în arest preventiv după accidentul rutier din cartierul Primăverii în care a fost implicat.

Dumitrescu a primit măsura arestului la domiciliu în dosarul în care este anchetat pentru coliziunea din 14 septembrie, după ce a fugit de la locul accidentului, conform informațiilor G4Media.

Accidentul rutier în care a fost implicat fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu a avut loc duminică, 14 septembrie, în zona bulevardului Primăverii din București. Autoritățile au constatat că nu el a fost de vină pentru coliziune, ci Ilinca Amariei, o jucătoare de tenis cunoscută, care ar fi trebuit să acorde prioritate în intersecție. Imediat după impact, Toto Dumitrescu a dispărut, iar ulterior testele antidrog au indicat că el consumase cocaină înainte de accident.

El a fost găsit de polițiști după 48 de ore de la producerea evenimentului rutier, într-un apartament. A fost ridicat și dus la audieri, după care agenții au decis să-l rețină pentru 24 de ore, fiind acuzat de săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

Apoi, Judecătoria Sectorului 1 a dispus, pe 17 septembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a fiului fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, acuzat că a produs un accident de mașină în cartierul Primăverii din Capitală și a fugit de la fața locului.

Toto Dumitrescu a mai avut probleme cu legea penală, fiind condamnat în anul 2021 la opt luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.

Ads