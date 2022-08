România a rămas pe un loc fruntaș, în Europa, la numărul accidentelor rutiere grave soldate cu victime. Și cauzele nu țin numai de participanții la trafic ci și de infrastructură, de legi și atitudinea politicienilor.

Codul rutier a suferit multe schimbări, iar recent politicienii au dorit să mai relaxeze legislația în domeniu. Modificările au fost abandonate momentan.

Cele trei principalele cauze din care se produc accidente rutiere pe drumurile din România

Horațiu Cosma, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a explicat într-un interviu acordat Ziare.com de ce mor oamenii pe șoselele din România.

”Ca și cauze, de mulți ani de când urmărim noi domeniu, ar fi trei: pe de o parte infrastructura – ne lipsesc durmurile de înaltă siguranță rutieră, cum ar fi autostrăzile, drumurile expres, centurile ocolotoare, nu există treceri de pietoni.

Mai mult, în ultimii 20 de ani, România în loc să construiască centurile care ocolesc localitățile a făcut multe proiecte de dublare a drumurilor naționale prin localități, cum este drumul dintre București spre Giurgiu sau spre Târgoviște, etc.

Acestea erau inițial cu o bandă pe sens și s-au dublat prin mijlocul localității, iar consecința a fost o explozie a numărului de accidente. Șoferii au impresia că au autostradă și accelerează, iar localnicii simt că au o pistă de avioane prin mijlocul satului. Nu mai pot trece de pe o parte pe cealaltă, devine mult mai periculos.

Apoi este partea de legislație. De multe ori a fost foarte permisivă pentru cei care încalcă regulile de circulație, cu tot felul de portițe întenționat strecurate prin lege astfel încât cei mai ”speciali” să poată scăpa fără să li se supende permisul sau să-l obțină mai rapid după suspendare sau să reușească să fenteze diferite consecințe legale.

Chiar anul acesta au fost dezbateri în Parlament cu acele modificări care doreau să relaxeze codul rutier. Până la urmă, după mai multe confruntări, pare că s-au liniștit și că au băgat la sertar aceste modificări însă noi știm că politicienii sunt principalii beneficiari ai acestor modificări, știm că ei au bolizi și care vor să ajungă la Suceava de la București în 4 ore și orice astfel de limitare de viteză îi împiedică.

A treia chestiune ar fi partea de cultură. Cultura în România este axată pe viteză, să ajungem cât mai repede din punctul A în punctul B și mai puțin pe siguranță rutieră. Spre exemplu, acum câțiva ani s-a implementat un proiect pe DN2, spre Moldova, numit și ”Drumul Morții”, unde sunt și multe accidente mortale an de an. În acte, drumul are o bandă pe sens, iar în dreapta mai are un acostament lărgit. Se circulă haotic, în regim de 2+2, cu depășiri la limită, deși drumul nu are lățimea pentru patru benzi”, a explicat Horațiu Cosma.

”Doamne ferește să ne legăm de cei care vor să meargă cu 140 km/oră”

Expertul a spus că acest proiect de alternarea numărului benzilor a dus o bună perioadă de timp la scăderea numărului accidentelor.

”Proiectul se referă la circulația de 2+1 alternativ (adică dacă este loc de trei benzi, nu de patru, se implementează doar trei benzi), o porțiune sunt două benzi de circulație pe un sens și una pe celălalt și peste câțiva kilometri se schimbă. Alternează din doi în doi kilometri, iar acest lucru a funcționat. După primul an de implementare văpzusem că scăzuseră la 0 accidentele mortale, față de 7-10 decese în anii precedenți.

Din păcate, însă, în orele aglomerate sau în zilele de vineri și duminică, se forma aglomerație acolo unde drumul se îngusta de la două benzi la o bandă și atunci a fost un scandal public imens ”Doamne ferește, cum să ne legăm de cei care vor să meargă cu 140 km/h, pentru că această viteză este mult mai importantă decât partea de siguranță”.

Există în mentalul colectiv această cutumă că să face orice numai să nu ne legăm de viteza pe care o pot avea, să nu punem radare, etc, să limităm toate aceste elemente care până la urmă ne fac bine nouă ca societate. Iar acest lucru vine în primul rând de la politicieni și în al doilea rând de la mara masă a populației care preferă să ajungă cu 10-15 minute mai devreme și nu se uită la consecințele acestor acțiuni”, a mai spus expertul.

Horațiu Cosma este de părere că ar trebui făcut mult mai mult pentru a scădea numărul morților pe șosele.

”Acum direcția ar trebui dată de sus în jos. Așa cum există proiecte de țară pentru România educată, așa ar trebuie să existe proiect de țară și pentru România sigură pe șosele. La nivel legislativ, de control, să fie instalate camere, să fie mult mai activi cei de la poliția rutieră să fie acolo unde ar trebui să facă prevenție și nu în tot felul de locații unde reușesc ei să-și facă norma de amenzi. Și mai departe, noi toți trebuie să contribuim să ne implicăm și să luăm atitudine acolo unde vedem că se încalcă legea”, a mai spus specialistul.

