Cel puțin patru persoane au murit într-un mall din Moscova după ce s-a spart o conductă cu apă fierbinte VIDEO

Cel puţin patru persoane au fost ucise şi mai multe altele rănite sâmbătă într-un mall din capitala rusă Moscova, în urma spargerii unei conducte cu apă fierbinte, a anunţat primarul oraşului, Serghei Sobianin, potrivit Reuters.

Unele dintre persoanele rănite au suferit arsuri severe. Imagini video de la faţa locului arată întregul complex comercial inundat şi apa curgând în exterior printr-o ieşire. Serviciile de urgenţă intervin şi "oferim asistenţă medicală tuturor victimelor", a declarat primarul Sobianin.

Mall-ul, denumit Vremena Goda (Anotimpurile), se află în partea de vest a Moscovei, a fost deschis în anul 2007 şi găzduieşte circa 150 de magazine.

In #Moscow a person has been "boiled alive" at a shopping centre.

An ammonium leak and a ruptured pipe caused boiling water to gush out at the Vremena Goda mall.

Many suffered burns while escaping but one person remained trapped and is said to have died. pic.twitter.com/xfHvpjotcN