Fostul şef al Serviciului de Permise şi Înmatriculări Iaşi, suspectat că ar fi lovit mortal cu mașina un om și a fugit de la locul accidentului. Date din anchetă

Poliţiştii şi procurorii ieşeni au început o anchetă după ce un bărbat a fost găsit decedat pe un drum din localitatea Holboca. Potrivit acestora, bărbatul ar fi fost lovit mortal de un șofer care ar fi părăsit locul accidentului.

Cercetările Poliţiei ieşene au demarat după ce sătenii din comuna Holboca au descoperit pe o stradă din localitate un bărbat decedat, acesta având mai multe lovituri în special în zona capului.

”Poliţiştii ieşeni au fost sesizaţi prin apel unic de urgenţă 112 cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit decedat pe o stradă de pe raza comunei Holboca. A fost emisă ordonanţa de efectuare a necropsiei medico-legale în vederea stabilirii cauzei decesului. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă. Cercetările continuă în vederea stabilirii cu exactitate a întregii situaţii de fapt”, au precizat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Iaşi.

La anchetă participă şi procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi.

Fostul şef al Serviciului de Permise şi Înmatriculări Iaşi, printre cei vizați de anchetă

Surse din rândul anchetatorilor susţin că au fost vizionate imagini de pe camerele de supraveghere din zonă, iar maşina implicată în accident ar aparţine fostului şef al Serviciului de Permise şi Înmatriculări Iaşi, Vasile Zacornea. Autoturismul ar fi părăsit locul accidentului, mai afirmă anchetatorii.

Vasile Zacornea ar fi dat deja declaraţii poliţiştilor în acest caz.

El a declarat presei că a trecut cu maşina prin zona respectivă, dar că nu ştie nimic despre accident.

”Am condus un Mitusubishi pe acolo, dar nu am știut că a fost accident. Am fost și am dat declarație la Poliție. Bănuiesc ca toți care au trecut pe acolo sunt suspecți. Se va cerceta și se va afla adevărul”, a declarat Vasile Zacornea, potrivit bzi.ro

