Un tânăr de 19 ani a pierdut controlul mașinii. 9 oameni au ajuns la spital, după ce autoturismul a intrat într-o terasă

Autor: Aniela Manolea
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 10:30
869 citiri
Un tânăr de 19 ani a pierdut controlul mașinii. 9 oameni au ajuns la spital, după ce autoturismul a intrat într-o terasă
Mașina scăpată de sub control a rănit 9 persoane pe o terasă FOTO /gazetanoua.ro

Nouă persoane au ajuns la spital după ce un tânăr de 19 ani a pierdut controlul mașinii pe care o conducea, iar autoturismul a deviat într-o terasă, rănindu-i pe cei care stăteau la mese. Accidentul a avut loc în orașul Piatra-Olt, iar testele pentru consum de droguri și alcool ale șoferului au avut rezultate negative, au informat marți, 16 septembrie, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Olt.

Accidentul a avut loc în noaptea de luni spre marți, pe strada Crivei din orașul Piatra-Olt.

„Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr de 19 ani, din comuna Fălcoiu, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, a pierdut controlul direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu terasa unei societăți comerciale. În urma evenimentului rutier, conducătorul auto, trei pasageri și alte 5 persoane aflate pe terasă au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate la Spitalul Județean de Urgență Slatina”, au precizat reprezentanții IPJ Olt.

Potrivit unor surse judiciare, accidentul s-a produs în contextul neadaptării vitezei la o curbă la stânga, șoferul mașinii pierzând controlul asupra autoturismului care ar fi ieșit de pe carosabil, ar fi lovit un gard și apoi ar fi intrat în terasa unui bar unde se aflau mai multe persoane.

Tânărul care conducea autoturismul implicat în accident a fost testat atât cu aparatul etilotest, cât și cu aparatul pentru depistarea substanțelor psihoactive, rezultatele fiind negative.

Polițiștii efectuează cercetări pentru vătămare corporală din culpă.

#accident rutier raniti, #terasa, #ipj olt, #accidente rutiere, #etilotest, #test droguri , #accidente rutiere
