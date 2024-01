Un șofer de 18 ani, fără permis, beat și drogat a lovit într-o intersecție din Timișoara, un tramvai care a deraiat. Accidentul a avut loc pe strada Preyer colt cu Iuliu Maniu în timp ce tramvaiul care circula pe linia 9, aproape de miezul noptii, 1 ianuarie, se retragea spre depou.

Conform opiniatimisoarei.ro, în tramvai se afla doar vatmanul și de asemenea, momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere din intersecție.

„Un tânar a condus un autoturism pe strada Iuliu Maniu dinspre strada 16 Decembrie spre strada Pop de Basesti, iar la intersecția cu Regele Carol I a intrat în coliziune cu un tramvai, care circula dinspre strada Johan Nepomuk Preyer către bulveradul Regele Carol 1.

În urma impactului a rezultat o victimă, tânarul de 18 ani, conducătorul autoturismului. În urma verificarilor s-a stabilit ca tânarul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehiocule. În urma testării acestuia cu aparatul din dotare a rezultat o alcoolemie de 1,39 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în urma testării cu aparatul drugtest au rezultat indicii cu privire la o posibilă prezență a substanțelor psihoactive. Tânărul a fost condus la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, dar si pentru recoltarea probelor biologice. În cauză s-au întocmit dosare penale sub aspepectul săvarșirii infracțiunilor de vătamare corporală din culpă, conducere făra permis, conducere sub influența băuturilor alcoolice si conducere sub influenta substanțelor psihoactive”, au transmis pentru opiniatimisoarei.ro, reprezentanții IPJ Timis.

Tramvaiul a fost pus pe șine rapid de echipele STPT și a ajuns în cele din urmă la depou.

