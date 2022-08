16 persoane au murit şi 29 au fost rănite sâmbătă, 20 august, după ce un camion rămas fără frâne a intrat în mulţime într-un oraş din sud-estul Turciei, potrivit AFP.

”16 persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 29 au fost rănite, dintre care opt grav, într-un accident survenit din cauza ruperii frânelor unui camion care a intrat într-o mulţime la Derik”, în provincia Mardin, a transmis ministrul Sănătății, Fahrettin Koca, pe Twitter.

I thought that it was just acting in a series or a movie, but unfortunately it was a real, tragic accident; May God have mercy on all those who lost their lives and speedy recovery to all the injured 🙏🙏🙏🙏#Mardin pic.twitter.com/9DjM6NSNjM