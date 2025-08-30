Accident cu 8 victime pe A1 după ce două mașini s-au ciocnit. Pompierii au activat Planul Roșu de Intervenție FOTO

Sambata, 30 August 2025, ora 20:32
Accident cu 8 victime pe A1 după ce două mașini s-au ciocnit. Pompierii au activat Planul Roșu de Intervenție FOTO
Accident pe A1 Giurgiu FOTO: ISU Giurgiu

Autoritățile din județul Giurgiu au activat, sâmbătă seară, 30 august, Planul Roșu de Intervenție după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe autostrada A1, sensul București - Pitești. În accident au fost implicate opt persoane, dintre care două erau încarcerate. Patru adulți și doi copii au fost transportați la spital.

Bilanțul final comunicat de IGSU arată că, din cele opt persoane implicate în accident, au fost transportate la spital șase persoane: 4 adulți și 2 copii.

”În urma accidentului rutier, au rezultat cinci victime, patru adulți și un minor. Acestea au fost transportate la spital, conștiente și cooperative, pentru investigații de specialitate. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat”, a transmis IGSU.

Inițial, IGSU anunța că accidentul rutier s-a produs între două autoturisme, între localitățile Florești-Stoenești, pe Autostrada 1, la kilometrul 35, pe sensul de circulație București - Pitești.

”Din informațiile primite la acest moment, ar fi implicate 8 persoane, iar două dintre acestea ar fi încarcerate. Având în vedere numărul ocupanților, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție”, transmitea IGSU.

La accident au fost alocate o autospecială de stingere, cu modul de descarcerare, 2 ambulanțe SMURD de la ISU Giurgiu și 2 ambulanțe aparținând Serviciului Județean de Ambulanță. În sprijin, forțele locale de intervenție au fost suplimentate cu o Unitate de Terapie Intensivă Mobilă și 2 ambulanțe SMURD de la ISU BIF.

Circulația rutieră este restricționată.

