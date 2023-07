Accident soldat cu 48 de morți în Kenya: Un camion a lovit în plin microbuzele parcate într-o stație de autobuz

Cel puţin 48 de persoane au murit într-un accident rutier care a avut loc în vestul Kenyei, vineri seară, într-o intersecţie aglomerată, transmite AFP. Șoferul unui camion a pierdut controlul şi a lovit mai multe microbuze locale, parcate într-o staţie de autobuz.

„În acest stadiu putem confirma că 48 de persoane au murit şi estimăm că încă una sau două sunt blocate în camion”, a declarat pentru AFP comandantul poliţiei, Geoffrey Mayek.

După coliziunea produsă pe autostrada dintre oraşele Kericho şi Nakuru, cel puţin 30 de răniţi au transportaţi la spitalele din apropiere.

'I've seen close to 20 bodies,' driver recounts Londiani accident that has claimed dozens of people pic.twitter.com/axOBFN7kOx