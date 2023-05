Un accident șocant care a avut loc pe o stradă aglomerată din Melbourne, Australia, a fost surprins de camerele de supraveghere.

Un Ferrari de 600.000 de dolari a intrat violent într-o mașină care circula regulamentar, după ce șoferul a pierdut controlul volanului. În urma impactului, autoturismului lovit a fost proiectat peste o altă mașină.

Din fericire, cei trei șoferi au supraviețuit.

#9News has obtained dashcam vision of a spectacular Ferrari smash that shut down Punt Road in South Yarra last night. @elisabeth_moss9 #9News pic.twitter.com/KOb2079mIC