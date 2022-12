Accident grav în Botoșani: Eliberat din arest, un bărbat s-a urcat la volan și a plecat în viteză. "Nu putea să iasă din mașină, era încarcerat"

Un bărbat din Botoșani, în vârstă de 62 de ani, a fost eliberat din Penitenciarul Botoşani miercuri, 21 decembrie, după ce instanţa i-a înlocuit măsura de arest preventiv, cu cea de arest la domiciliu.

Imediat acesta s-a urcat la volanul unui Volkswagen Polo, cu numere de Germania, şi a plecat spre Răuseni, iar în satul Victoria a scăpat maşina de sub control.

Autoturismul a derapat pe şosea, a intrat pe contrasens, după care a lovit un copac de pe marginea drumului şi a ajuns pe cupolă, într-o curte, unde a mai doborât un stâlp de electricitate și un arbore.

“M-am oprit pentru că am văzut că jumătate de la cablul de la instalație era jos. Am zis să opresc și am văzut avariile. Era o singura persoană. Omul a zis că e singur. Nu putea să iasă din mașină, era încarcerat, pompierii l-au scos. Era conștient. Nu pot să-mi dau seama cum a pierdut controlul. Cred că viteza, altceva nu văd. Probabil a pierdut controlul pentru o fracțiune de secundă”, a declarat primul martor care a ajuns la faţa locului pentru monitorulbt.ro.

La fața locului s-au deplasat trei echipaje din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și ambulanța de terapie intensivă mobilă SMURD.

Ads

Pompierii l-au scos pe bărbat din autoturism. Acesta era conștient și a fost preluat de echipajul TIM – SMURD pentru a fi transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

„La locul accidentului am găsit un bărbat în vârstă de aproximativ 62 de ani, victima unui accident rutier. Bărbatul era șoferul, încarcerat, după extragerea cu ajutorul colegilor de la pompieri-descarcerare. A fost stabilizat, evaluat încă de la locul accidentului. Acesta prezenta escoriații la nivelul scalpului și la nivelul membrelor superioare. Apoi a fost transportat la UPU pentru investigații suplimentare”, a precizat medicul primar de medicină de urgenţă Dănuţ Panaitescu, din cadrul UPU-SMURD Botoșani.

Ads

Bărbatul fusese condamnat la arest preventiv după ce, în luna iunie a acestui an, a lovit o femeie și a amenințat cu cuțitul un localnic. Potrivit polițiștilor, bărbatul a mers la un magazin de articole sportive de pe strada Ion Pillat în plină zi.

Acolo a lovit-o pe o femeie de 47 de ani, administrator al respectivei societăți, provocându-i acesteia leziuni fizice. Atacatorul, înarmat cu un cuțit, ar fi amenințat cu acte de violență un bărbat în vârstă de 43 de ani, martor ocular la incident, care a intervenit pentru a proteja victima. Individul a fost imobilizat și dezarmat de cuțit de către doi agenți de securitate, care se aflau în apropiere.

Instanţa i-a modificat, în urmă cu două zile, măsura, cu una mai blândă, iar miercuri seară pleca acasă, tocmai eliberat din Penitenciar.

Ads