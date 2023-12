Accident violent surprins cu camera de bord: bolid Lexus, impact cu o autoutilitară. "Câți cai să aibă mașina să prindă așa viteză?" VIDEO

Un accident rutier extrem de violent s-a produs pe un drum european din România unde se circulă cu viteze foarte mari în regimul "mixt" - bandă de circulație legală, plus acostament insuficient de lat.

Evenimentul rutier grav s-a produs în dimineața zilei de luni, 11 decembrie, la ieșirea din localitatea ieșeană Ion Neculce, pe E85, un drum european extrem de aglomerat unde au loc frecvent tragedii.

Șoferul de 65 de ani al unei autoutilitare a ieșit în șosea de pe un drum lateral, fără să se asigure suficient, încercând să depășească două benzi de circulație pentru a-și continua deplasarea înspre stânga.

Autoutilitara a fost lovită extrem de puternic, în partea stânga față, de un autoturism Lexus de teren. Șoferul bolidului a intrat frontal în dubiță, care s-a răsucit de câteva ori în jurul propriei axe ca urmare a violenței impactului.

Imagini cu accidentul petrecut în Iași FOTO Facebook/ Radar Iași

Șoferul unei a treia mașini, care circula pe acostamentul drumului, a surprins accidentul cu camera de bord. Imaginile relevă că autoturismul din care a fost filmat impactul circula cu viteza de 80 de km/h, imediat după ieșirea din localitate. Lexusul aflat pe banda normală de circulație a depășit mașina în care se afla camera de bord cu o viteză extrem de mare, lovind câțiva zeci de metri mai departe autoutilitara.

În urma impactului, șoferul de 65 de ani al autoutilitarei a murit pe loc, fiind proiectat afară din mașină prin parbriz în urma impactului. Alte patru persoane, inclusiv șoferul de 60 de ani al mașinii Lexus, au ajuns la spital în stare gravă.

Filmarea accidentului a fost postată pe pagina de Facebook Radar Iași stârnind discuții aprinse. Unul dintre comentatori acuza viteza extrem de mare a bolidului Lexus. "E fix la ieșirea din localitate... Câți cai să aibă mașina să prindă viteza aia, având în vedere că cel care are camera pe bord are 80km/h? Am câțiva ani de când conduc, mulți kilometri și multe categorii pe permis, deci nu sunt pe stradă de ieri. "Începători suntem permanent! Profesioniști suntem doar în momentul când am ajuns în siguranță acasă!"", a scris comentatorul.

Un alt membru al comunității online acuză că circulația pe acostament, interzisă de legislația rutieră, dar forțată de drumul extrem de aglomerat, ar putea fi o cauză a accidentului. "În primul rând, e vinovat cel cu duba, că a ieșit fără să se asigure. Chiar dacă nu l-a văzut pe cel care a intrat în el, trebuia să îi acorde prioritate celui ce circula pe acostament. În al doilea rând, este foarte probabil că șoferul dubei să nu-l fi văzut pe cel care a intrat în el din cauza celui care circulă pe acostament. Și abia în al 3-lea rând putem discuta viteză SUV-ului".

