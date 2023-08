„Dădea cu capul de tetieră să nu adoarmă” Filmul unui accident rutier șocant în care un șofer român a ucis patru cetățeni spanioli

Rechizitoriul accidentului foarte grav ce a avut loc în 4 decembrie 2022, pe DN1, în apropiere de Sibiu, în care a murit o familie formată din patru cetățeni spanioli, arată o realitate șocantă.

Șoferul român se afla într-o stare avansată de oboseală, care l-a făcut să ațipească de mai multe ori la volan și avea un stil de condus agresiv, cu depășiri „la limită”. A făcut chiar și un alt accident înaintea celui mortal, cel în care a provocat moartea a patru persoane.

La volanul unui BMW seria 5, bărbatul de 63 de ani, din Gorj, conducea cu o viteză de 128 km/h într-o zonă cu limită de 50, iar Dacia condusă din sens opus (cea în care se afla familia de spanioli) rula cu 40 de km/h.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, făcut public de Turnul Sfatului, Ion Sporici, venea din Germania și a condus continuu, fără timp de odihnă, cel puțin o zi și jumătate înainte de a provoca accidentul mortal. Potrivit propriilor declarații, pentru a sta treaz, dădea cu capul de tetieră, deschidea geamul și punea muzica la maxim.

Deși starea accentuată de oboseală l-a dus pe Sporici chiar și în situația de a ațipi la volan și de a lovi un parapet, cu câteva ore înainte de accidentul de pe Hula Bradului, acesta nu s-a gândit să se oprească pentru a se odihni, relatează procurorii care au anchetat cazul. Aceștia arată că incidentul de dinaintea tragediei „i-a surescitat comportamentul, acesta intrând într-o stare de transă, de conștiență modificată”.

”Dădeam cu capul de tetieră sau deschideam geamul”

„Dacă mă lua somnul, simțeam și mă controlam. Dădeam cu capul de tetieră sau deschideam geamul sau dădeam muzica la maxim și fredonam. De asemenea, aveam o mantră pe care o fredonam și care consideram că mă ajută, mă protejează și mă duce în siguranță până la destinație”, le-a declarat acesta procurorilor.

Potrivit rechizitoriului procurorilor, în data de 2 decembrie 2022, în jurul orei 14:00, inculpatul s-a urcat la volanul BMW-ului său din localitatea Birkenau, unde lucra ca îngrijitor pentru bătrâni, și a condus până în localitatea Furth, unde s-a întâlnit cu un prieten. În declarația data de Sporici, din data de 7 decembrie 2022, acesta a susținut că distanța dintre cele două localități, de aproximativ 220 km, a parcurs-o în aproximativ patru ore și treizeci de minute, întrucât nu cunoștea drumul și a făcut diverse ocoliri. Inculpatul și-a petrecut acolo noaptea, iar în data de 3 decembrie 2022, în jurul orei 10, a pornit din localitatea Furth înspre România.

În România îl aștepta iubita sa, cu care urma să se căsătorească. După ce a pornit la ora 10 din localitatea Furth, a condus până în jurul orei 17, când a vrut să se oprească la un hotel, înainte de Budapesta, să mănânce și să se odihnească. Cum însă că nu a găsit loc de cazare, a încercat să doarmă în autoturism. Potrivit declarațiilor sale, nu a reușit să doarmă din cauza frigului decât o oră, între 02 și 03 noaptea, după care a pornit din nou la drum.

Familia din Spania care a căzut victimă șoferului român

Pentru că nu cunoștea drumul, în Ungaria, s-a rătăcit, dar într-un final, cu ajutorul altor șoferi, s-a îndreptat spre localitatea Szeged.

„După ce a reușit să înțeleagă traseul pe care urma să se deplaseze, acesta a pornit din nou la drum, dar fiind «rău de somn», după cum el a menționat, a început să facă diverse gesturi care să-l ajute să stea treaz, respectiv să urle, să pornească radioul, să deschidă geamul sau să se maseze la picior din cauza amorțelii. Deși se afla într-o stare avansată de oboseală și era să fie implicat în diverse evenimente în trafic, aspecte care reies atât din discuțiile pe care le purta prin intermediul aplicației whats'app, cât și din declarația de suspect, a continuat să conducă pe autostradă unde, din cauza oboselii, a ațipit la volan și a intrat într-un parapet, ocazie cu care a oprit pentru a-și verificat mașina și avariile produse”, scriu procurorii.

”În ultimă instantă nu l-am bușit pe ăla din fața mea pentru că se îngusta strada”

În rechizitoriul procurorilor apar și transcrierile mai multor înregistrări audio, schimbate prin intermediul WhatsApp între șofer și iubita lui, pe parcursul drumului din Germania și până la momentul accidentului mortal de pe Hula Bradului.

„Vai ce sperietoare am tras acuma, ce sperietură am tras,, ... eu o pusesem pe pilot automat și eram pe prima bandă, că nici unu nu mergea cu 130 cu cât am mers eu, și aaa, liniștit, gata zic, numai așa merg,...... frateee, în ultimă instantă nu l-am bușit pe ăla din fața mea pentru că se îngusta strada la mine, și... deci sunt lucrări în față sau ceva, știi, și ăștia erau, cum să zic, aproape unul de altul, nu aveam unde să mă bag, cu chiu cu vai am găsit locul ăsta, dar am frânat la mustață să nu intru în curu lu ăla din fața mea.

… acuma mă opresc să vedem ce daune am făcut la mașină că..... după cum ți-am zis, oboseala își spune cuvântul, am ațipit de multe ori, și Dumnezeu m-a 'ţinut în braţe de fiecare dată, dar până la urmă tot am lovit parapetul, și vreau să văd dacă..., ce am făcut la masină. Am scăpat foarte ieftin iubire, doar două mici dâre așa, ca și cum două zgârieturi mici, doamneeee... doamneeeee.... dar nu spun ce sperietură am tras, îți dai seama că...., să te vezi că.... pac, te deviază parapetul, știi, și auzi zgomotul cum ...așa... ăăă....

Vrea să fie judecat pentru ucidere din culpă

Inculpatul și-a continuat deplasarea, însă din cauza vitezei mult prea mari pentru porțiunea respectivă de drum - aproximativ 128 km/h într-o zonă cu limitare de 50 - în apropierea unei curbe la dreapta, într-o stare de oboseală accentuată, și a întunericului, nu a mai sesizat curba la dreapta și și-a continuat deplasarea în linie dreaptă pătrunzând pe contrasens. Acolo unde se deplasa cu o viteză de aproximativ 40 km/h autoturismul de culoare albă în care se aflau cetățenii spanioli.

Ca urmare a pătrunderii pe contrasens, autoturismul marca BMW 525d, condus de inculpatul Ion Sporici, a intrat în coliziune cu autoturismul Dacia, care, în urma acestui prim impact a fost aruncat înapoi și rotit spre dreapta, intrând în acest fel în impact și cu autoturismul BMW X3 condus din spate. În urma celui de-al doilea impact, Dacia a fost aruncată către parapetul de pe marginea drumului, ajungând cu roțile stânga pe parapet. În continuare, s-a produs și cel de-al treilea impact, autoturismul fiind lovit în partea dreaptă spate din nou de către autoturismul BMW 525d condus de inculpat. Ca urmare a evenimentului rutier, toți pasagerii autoturismului Dacia au decedat.

Șoferul vinovat a cerut în instanță schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de omor calificat, în cea de ucidere din culpă. Instanţa a reținut însă că toate probele administrate în cursul procesului penal susțin în continuare suspiciunea rezonabilă că inculpatul ar fi săvârșit infracțiunea de care este acuzat cu forma de vinovăție a intenției directe. Judecătorul a luat în considerare că șoferul de 63 de ani și-a asumat și a acceptat posibilitatea producerii unui eveniment rutier cu consecințe fatale atât pentru el, cât și pentru alți participanți la trafic.

Tragedia familiei de cetățeni spanioli

În seara zilei de 4 decembrie, un cuplu de spanioli din Gran Canaria și fiicele lor în vârstă de 21 și 15 ani au murit în accidentul în care au fost implicate trei autoturisme. José și María del Carmen au ajuns în Sibiu pentru a o vizita pe fiica lor Alicia, în vârstă de 21 de ani, care se afla la un curs Erasmus. Alături de ei a călătorit și Cristina, fiica de 15 ani a cuplului. Alicia del Carmen era studentă în anul IV la Universitatea din Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) și se afla la Universitatea din Sibiu, în cadrul programului Erasmus.

Accidentul a avut loc pe drumul național DN1, în zona împădurită de pe Hula Bradului, dintre Sibiu și Avrig, când un autoturism a intrat pe contrasens, în ciuda faptului că exista linie dublă continuă. Dacia Logan, închiriată de familia de spanioli, era condusă de Alicia, care însă nu a putut evita impactul frontal și ciocnirea, apoi, de zidul de beton de la marginea șoselei. Un alt autoturism care circula în spatele lor a intrat în mașina în care se afla familia spaniolă.

Personalul medical a reușit să o transporte pe studentă la spital în viață, dar, în cele din urmă, a fost confirmat decesul acesteia din cauza gravității rănilor suferite. Și sora acesteia a murit, tot la spital, iar rudele au decis să îi doneze organele. Șoferul român a fost și el rănit, dar și-a revenit la spital.