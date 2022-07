Ancheta privind accidentul mortal din Târgoviște, când o fetiță în vârstă de 13 ani a fost ucisă în timp ce traversa pe trecerea de pietoni, a luat o întorsătură neprevăzută.

Raportul medico-legal a relevat faptul că victima a avut o alcoolemie de 0.20. Familia fetiței acuză că rezultatele analizelor sunt greșite sau că la mijloc este vorba despre o încurcătură a documentelor medicale, susțin surse judiciare.

Cercetările în acest caz au fost inițial făcute de autoritățile din Târgoviște, oraș unde în seara zilei de 7 iulie 2022 a avut loc accidentul mortal. Ancheta a fost preluată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, după scandalul izbucnit în ziua înmormântării fetiței, tocmai pentru a se încerca dezamorsarea tensiunilor din Dâmbovița.

Odată cu preluarea dosarului de structura de parchet ierarhic superioară, la Ploiești au avut loc audieri maraton. La finalul săptămânii trecute au fost chemați la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, șeful poliției din Târgoviște, șeful Serviciului de Acțiuni Speciale Dâmbovița, respectiv subalternii lor care au participat la luptele de stradă din ziua înmormântării. În cursul zilei de luni 25 iulie, la Ploiești au fost citați martorii prezenți, inclusiv preoții, dar și angajați ai serviciului de medicină legală. Aceștia din urmă au fost chemați în legătură cu rezultatul alcoolemiei în cazul fetiței, potrivit unor surse.

În acest caz ancheta vizează trei capete de acuzare: ucidere din culpă, în cazul șoferului Andrei Valentin, ultraj, în cazul cetățenilor care au fost agresivi cu polițiștii în ziua înmormântării fetiței și purtare abuzivă, vizați fiind polițiștii acuzați că au bătut participanții la funeralii.

Într-o primă fază a anchetei, șoferul a fost cercetat în stare de libertate, însă, odată luat dosarul la Ploiești, procurorii de aici au cerut arestarea preventivă pe numele tânărului. Mandatul de arestare preventivă pentru 30 de zile a fost respins de Judecătoria Dâmbovița, instanță care a decis să-l plaseze pe Andrei Valentin în arest la domiciliu.

Atât parchetul cât și șoferul au contestat măsura preventivă, decizia finală urmând să fie luată la Tribunalul Dâmbovița. Deocamdată nu a fost stabilită data ședinței de judecată.

În ceea ce privește raportul medico-legal care a relevat o alcoolemie de 0,20 în cazul fetiței, din punct de vedere legal șoferul nu va fi exonerat, acesta urmând să fie cercetat în continuare pentru ucidere din culpă.

Potrivit unor specialiști în legislație rutieră, în cazul în care pietonul accidentat se află sub influența băuturilor alcoolice, șoferul nu este absolvit de vină. Acest lucru s-ar fi întâmplat doar dacă victima ar fi fost la rândul ei șofer sau dacă s-ar fi aflat pe bicicletă, trotinetă sau orice alt mijloc de transport care să intre sub incidența legislației rutiere. ”În România nu este ilegal ca un pieton să circule pe drumurile publice sub influența alcoolului. Nu există o prevedere legală în acest sens. Am fi discutat altfel, dacă victima traversa strada pe bicicletă”, au explicat surse judiciare.

În paralel cu ancheta penală de la Ploiești se desfășoară la București o cercetare internă, vizați fiind șefii poliției din Târgoviște. Se verifică dacă aceștia au respectat procedurile în ziua înmormântării fetiței omorâte pe trecerea de pietoni.

Atunci s-a iscat o încăierare între forțele de ordine și rudele victimei, acestea din urmă fiind nemulțumite că polițiștii le-au interzis să treacă cu cortegiul funerar pe strada unde locuiește șoferul.

În timpul încăierării a fost lovit de către participanții la înmormântare chiar șeful Poliției Târgoviște, iar alți cetățeni acuză că au fost bătuți de ”mascați” în timp ce erau culcați la pământ.

