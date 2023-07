Douăzeci și cinci de morți, printre care și copii, după ce un autobuz s-a răsturant și a luat foc în India - VIDEO

Cel puţin 25 de persoane au murit, iar alte opt au fost rănite după ce un autobuz a luat foc pe o autostradă din statul Maharashtra, în vestul Indiei, în noaptea de vineri spre sâmbătă, a anunţat poliţia. În incendiul care a izbucnit imediat după accident au murit și trei copii.

„În autobuz se aflau între 30 şi 35 de persoane. Douăzeci şi cinci de persoane au murit şi alte opt au fost rănite”, a declarat pentru AFP Baburao Mahamuni, un oficial al poliţiei.

Autobuzul se îndrepta spre oraşul Pune după miezul nopţii, când a lovit un stâlp şi s-a răsturnat, iar rezervorul a luat foc.

